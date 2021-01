Gute Nachrichten für Zugreisende, keine fürs Marienhospital

Letmathe Das Marienhospital schläft weiter seinen Dornröschenschlaf. Der Letmather Bahnhof hingegen wird fertig, Ende 2021 kommt der Intercity.

Das Jahr 2020 vergeht, ohne dass es Neuigkeiten zum Marienhospital gibt – jedenfalls nicht die Art von Nachrichten, die in Letmathe sehnlich erwartet werden. Das seit Oktober 2019 geschlossene Krankenhaus steht weiterhin leer, ein schlüssiges Konzept für eine Nachnutzung der Immobilie fehlt. Im Januar wird das stillgelegte Hospital für die Evakuierung von Patienten aus Dortmunder Häusern ins Auge gefasst, die wegen einer Bombenentschärfung im Klinikviertel in Sicherheit gebracht werden müssen. Der Standort in Letmathe wird schließlich aber doch nicht benötigt.

Im abgeriegelten Gebäude treiben sich stattdessen mehrfach Hobbyfilmer herum, die dort illegal Aufnahmen anfertigen und das ehemalige Marienhospital zu Unterhaltungszwecken auf Youtube als „Lost Place“ ausgeben. Der erste solcher Fälle aus dem Februar kommt im Oktober vor Gericht, der Vorwurf lautet Hausfriedensbruch. Der Verantwortliche kommt glimpflich davon: Das Verfahren wird gegen eine Geldzahlung an das Deutsche Rote Kreuz eingestellt. Im März regt die Iserlohner CDU bei der Bezirksregierung Arnsberg an, das ehemalige Krankenhaus für die Behandlung von Corona-Patienten wiederzueröffnen. Dazu kommt es nicht, und auch die Idee im November, dort ein Impfzentrum einzurichten, wird nicht umgesetzt – das Vorhaben scheitert an der zu geringen Parkplatzkapazität.

Die Sanierung des Letmather Bahnhofs kann nach fünf Jahren Baustelle als abgeschlossen gelten: Im Juli fahren nach langer Verzögerung endlich beide Aufzüge. Damit hat die Deutsche Bahn ihr ursprüngliches Ziel, den Verkehrsknotenpunkt barrierefrei auszubauen, mit mehrjähriger Verspätung erreicht. Undichte Dächer und die mit Wasser vollgelaufene Gleisunterführung hatten bei Fahrgästen immer wieder für Unmut gesorgt. Eine lange Serie aus Pannen und Komplikationen technischer und organisatorischer Natur hatte das Sanierungsprojekt seit 2015 torpediert, ursprünglich sollten die Arbeiten Ende 2016 zum Abschluss finden.

Für Frust sorgt noch ein weiteres verzögerten Projekt der Deutschen Bahn: Die Einrichtung einer Intercity-Linie von Frankfurt am Main bis Norddeich Mole, die durchs Sauerland verlaufen und Letmathe nach vielen Jahren wieder an den Schienen-Fernverkehr anschließen würde. Streitigkeiten über Tarif- und Fahrplangestaltung zwischen DB regionalen Verkehrsverbünden lähmen das Vorhaben, das nicht erst seit 2020 in der Schwebe ist. Kurz vor Jahresende zeichnet sich eine Wende ab: Die Deutsche Bahn verkündet in einer Pressemitteilung, der Intercity werde ab Mitte Dezember 2021 fahren. Als besonders kundenfreundlich wird die Einigung zwischen DB und NWL angepriesen, die ermöglichen soll, dass auf dem Abschnitt zwischen Dillenburg und Letmathe Tickets des Nahverkehrs akzeptiert werden. Der neue IC soll im stündlichen Wechsel mit dem bestehenden Regionalbahn-Angebot verkehren, die Abellio-Bahnen zwischen Iserlohn und Letmathe sollen ihre Taktung behalten.