Hausfrauenbund Letmathe: Frauenpower mit neuem Rhythmus

Erst letztes Jahr im März hatte Martina Stenger als Vorsitzende des Hausfrauenbunds Letmathe die Nachfolge von Irene Czessack angetreten und dafür gesorgt, dass der Ortsverband weiterhin aktiv bleiben kann. Kaum ein Jahr später gibt es wieder eine große Veränderung. Denn was der Hausfrauenbund in Letmathe geschafft hat, ist dem Landesverband nicht gelungen. „Dort hat sich niemand dazu bereit erklärt, den Vorstand zu übernehmen“, erklärt Martina Stenger. Daher befindet sich der Landesverband Westfalen nach fast 70 Jahren Verbandsarbeit in der Auflösungsphase.

Vorstand stellt sich mutigneuen Herausforderungen

Aus diesem Grund hat sich der Letmather Hausfrauenbund dazu entschlossen, eigenständig zu werden. „Wir hätten uns auch einem anderen Landesverband anschließen können, aber das wollten wir nicht“, sagte die Vorsitzende. Der Landesverband war für den Ortsverband Ansprechpartner für Veranstaltungen oder auch bei Fragen rund um den Verbraucherschutz. Zudem versorgte der Landesverband die Ortsverbände mit der Vierteljahreszeitschrift, die nun auch nicht mehr herausgegeben wird.

„Im Landesverband war es für uns natürlich auch etwas kostengünstiger, wenn wir zum Beispiel einen Referenten eingeladen haben“, gibt Schatzmeisterin Gerlinde Müller zu bedenken. Dass jetzt die Veranstaltungen allein mit den Mitgliedsbeiträgen gestemmt werden müssen, sei für den Verein eine neue Herausforderung, doch Ängste haben die Damen nicht. „Wir haben so viel Frauenpower“, stellt Gudrun Müller fest, und Gerlinde Müller pflichtet ihr bei: „Dafür machen wir das auch schon viel zu lang.“ Zusätzlich hat der Vorstand die Sparkasse als Sponsor dazugewinnen können und auch von der Stadt Iserlohn gibt es Fördermittel.

Auf der Jahreshauptversammlung wurde den Mitgliedern die Neuerung kundgegeben, die Reaktionen waren durchweg positiv. Da der Hausfrauenbund keinem Landesverband mehr unterstellt ist, wurde am Mittwoch auch eine neue Satzung beschlossen. Damit einher geht, dass der Ortsverband nicht mehr das Sonnenzeichen als Verbandszeichen führt. Für die Letmather wurde ein ganz eigenes Logo gestaltet, auf dem der nun offizielle Name „Hausfrauenbund Letmathe e.V.“ ganz schlicht von einem blauen Dreiviertelkreis umrahmt wird.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung, an der 87 Mitglieder teilnahmen, wurden Brigitte Tamm und Anne Siekhans als neue Kassenprüferinnen in den Vorstand gewählt. Die Vorstandswahlen finden ab jetzt in einem Zweijahresrhythmus statt und nicht wie bisher nur alle drei Jahre. „Da sind wir jetzt nicht mehr so gebunden und schaffen dadurch einen Vereinsrhythmus“, sagt Martina Stenger.

Monatsversammlung gibt den Mitgliedern Halt

Insgesamt zählt der Hausfrauenbund 167 Mitglieder, dennoch macht sich auch hier das Nachwuchsproblem bemerkbar. „Es ist einfach eine andere Generation, die Frauen sind heute viel mehr eingebunden im Arbeitsalltag“, sagt Gudrun Müller. Für die Mitglieder sind die monatlichen Versammlungen aber ein wichtiger Fixpunkt. „Es gibt auch viele alleinstehende Frauen, die sich über die Monatsversammlungen und Ausflüge freuen“, erklärt Martina Stenger. „Daher ist es auch unser Wunsch für die Zukunft, dass wir den Hausfrauenbund aufrechterhalten können.“

Für das laufende Jahr stehen bereits Ausflüge und Veranstaltungen an. Highlights sind unter anderem eine Typberatung, bei der auch die neue Modekollektion von B&U vorgestellt wird, die mehrtägige Städtereise nach Berlin mit Spreefahrt und Besuch des Bundestagsviertels, sowie die erstmalige Teilnahme an der Veranstaltung „Café im Park“ im Volksgarten. Da der Saalbau umgebaut wird, finden die Monatsversammlungen von April bis September in der SASE statt.