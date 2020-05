Heilung unterm Hakenkreuz im Marienhospital Letmathe

Letmathe. Ein Fund in Bremen beschert dem Geschichtskreis historische Fotos und einen Zeitzeugenbericht vom Marienhospital im Zweiten Weltkrieg.

Ein derartiger Glücksfall ist selten: Die Heimatforscher vom Geschichtskreis Letmathe freuen sich über neues Material zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, das Details vor allem zur Vergangenheit des Marienhospitals liefert – in Wort und Bild. Zu verdanken ist das dem 1936 in Düsseldorf geborenen Gerd Hans Josef Feller, heute wohnhaft in Bremen, der einige Jahre seiner Kindheit in Letmathe verbracht hat. Sein Vater, der Chirurg Dr. Reinhard Feller, übernahm 1941 die Leitung des zunächst von den Nationalsozialisten als Lazarett genutzten Krankenhauses von seinem Vorgänger Dr. Voormann. 1945 übernahmen die Allierten das Lazarett.

Biografische Erinnerungen an die Jahre 1943 bis 1946 hat er dem Geschichtskreis vor kurzem ebenso zur Verfügung gestellt wie ein Fotoalbum, das die Klinikbelegschaft als Geburtstagsgeschenk für Dr. Voormann gestaltet hatte und das über seinen Vater in seinen Besitz gelangt ist. „Es sind 44 Seiten mit Aufnahmen, die den Alltag im und um das Marienhospital zeigen“, berichtet Dr. Patrick Dornhoff, der die Fotos digitalisiert und nach und nach auf der Online-Bildergalerie des Heimatvereins einstellt.

Als Ausgebombte bei Clara Ebbinghaus untergekommen

Gerd Feller berichtet aus der Perspektive eines Jungen im Grundschulalter, den Neugier und weitgehende Bewegungsfreiheit zu einem hervorragenden Zeitzeugen machen. Seine Eltern schicken ihn zum Schutz vor dem Bombenkrieg zunächst ins schlesische Sagan (heute Żagań), 1943 holen sie ihn nach Letmathe, wo die Familie im Anwesen der Unternehmerfamilie Ebbinghaus an der Oeger Straße unterkommt, nachdem das Zuhause in Düsseldorf einem Bombentreffer zum Opfer gefallen ist. Das Gebäude wird später lange die Musikschule beherbergen.

Dr. Reinhard Feller (1891-1964), Chirurg und später Chefarzt (1. Reihe re.) mit einem Teil der Klinikbelegschaft im Jahr 1941. Foto: Historische Bildergalerie Letmathe-Oestrich

Gerd Feller erinnert sich an die greise Clara „Vösken“ Ebbinghaus, die ihm als Kind unheimlich gewesen sei. Das ist primär der Fantasie des jungen „Seppel“ geschuldet, die wirklich furchteinflößenden und sicherlich traumatischen Erfahrungen macht er im Hospital, wo er Operationen beobachtet und sich mit schwer verwundeten Soldaten unterhält. „Auch eine Beinamputation habe ich gesehen. Damals hat mir das nicht viel ausgemacht“, reflektiert der heute 83-Jährige. „Nur, wenn die Patienten vor Schmerzen gestöhnt haben, das konnte ich nicht ertragen“. Statt in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und Mediziner zu werden, entscheidet er sich später für ein Lehramtsstudium und unterrichtet bis zu seinem Ruhestand 2001 an einem Bremer Gymnasien. Dorthin führt ihn seine Ehefrau, die er als Student in Hamburg kennenlernt.

Als Lehrer, berichtet Gerd Feller, habe er sensibel auf verletzte Schüler reagiert und sei „froh gewesen, wenn der Verband drum war.“ Vielleicht hat es etwas mit der Schocktherapie zu tun, die ihm sein Vater verordnete: Nach dem Luftangriff auf Genna im April 1945 konfrontiert er seinen Sohn mit den verstümmelten Opfern in der Leichenkammer. Reinhard Feller will sicherstellen, dass Gerd den Fliegeralarm ernst nimmt – die Familie hat bereits einen seiner deutlich älteren Brüder an den Krieg verloren.

Die Familie versteckt denMesswein – brandgefährlich

In seinen biografischen Notizen, die er für seine Kinder und Enkel aufgeschrieben hat, beschreibt Gerd Feller auch die Besatzung durch die Amerikaner. „Die haben den Steyr (zeitgenössisches Automobil, Anm. d. Red.) meines Vaters innerhalb von zwei Tagen zu Bruch gefahren“, erinnert er sich an eine vergleichsweise heitere Anekdote. Als Junge erlebt er auch, wie ein betrunkener GI des Abends seine Mutter bedrängt, weil durchgesickert ist, dass die Familie den Messwein aus St. Kilian im Keller versteckt – die Geschichte geht glimpflich aus.

Zwei Patienten in einem der Krankenzimmer, die 1941 mit je acht Betten bestückt sind. 1945 übernehmen die Alliierten die Klinik. Foto: Historische Bildergalerie Letmathe-Oestrich

Die letzten Monate in Letmathe verbringt der junge „Seppel“ in einer Baracke in Stenglingsen. Auch aus dieser Zeit weiß er viele Details zu berichten, trotz der vielen Jahre, die seitdem vergangen sind und in denen er Letmathe nicht besucht hat. Den Kontakt habe sein 2005 verstorbener Bruder gehalten, über einen Freundeskreis von Ludwig Erbeling, Spross der gleichnamigen Hoteliersfamilie. Dass er dem Geschichtskreis jetzt dieses Geschenk gemacht hat, habe der Zufall ergeben: „Ich habe das Album beim Aufräumen gefunden. Klar war für mich, dass es nicht irgendwann im Müll landen darf. Also habe ich im Internet nach einem Heimatverein in Letmathe gesucht und bin fündig geworden“, erklärt der 83-Jährige, wie der Kontakt zustande gekommen ist.

Dabei habe er zum ersten Mal Bilder vom Marienhospital nach dem Umbau in den 70er Jahren gesehen und das Haus „nicht wiedererkannt. Von der Schließung zu erfahren, hat weh getan.“ Der Geschichtskreis plant, Auszüge der Biografie in den „Hohenlimburger Heimatblättern“ zu veröffentlichen.

Die Historische Bildergalerie Letmathe-Oestrich ist über die Webseite des Heimatvereins zu finden (www.heimatverein-letmathe.de) oder direkt unter www.letmathe-oestrich.de.