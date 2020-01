Letmathe. Dröschede, Oestrich und Letmathe

Hier blitzt die Stadt in dieser Woche

Der Radarwagen der Stadt Iserlohn ist jede Woche im Stadtgebiet unterwegs. Hier sind die nächsten Termine: Donnerstag, 9. Januar in Dröschede und Oestrich sowie am Freitag, 10. Januar, in Letmathe. Die Radarkontrollen finden schwerpunktmäßig statt. Das heißt, dass mindestens drei von fünf Kontrollen am Tag in dem angekündigten Bezirk stattfinden, aber dennoch weiterhin Kontrollen im gesamten Stadtgebiet stattfinden können.