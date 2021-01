Hoffnungsvoller SGV Letmathe arbeitet an Veranstaltungsplan

Letmathe Vieles ist im Lockdown untersagt. Da werden die Wanderschuhe geschnürt, der Rucksack gepackt und dann die Natur erkundet.

Gerade zuletzt, wo vorübergehend an den Wochenenden die weiße Pracht in die Natur lockte, haben viele Familien das Wandern neu für sich entdeckt. Und auch bereits vor dem Winter konnte das Wandern einen regelrechten Boom verzeichnen. Vieles ist in Lock-Down-Zeiten untersagt, da werden gerne die Wanderschuhe geschnürt, der Rucksack gepackt und dann die Natur in nah und fern erkundet.

Ein Verein, der sich über diesen Trend freut, ist der Sauerländische Gebirgsverein (SGV). Aber leider ruhen auch bei diesem Verein derzeit die Aktivitäten. So liegt das Vereinsleben beim heimischen SGV Letmathe brach.

„Von der Abteilung organisierte Wanderungen können insofern zunächst leider nicht stattfinden“, weist Schriftführer und Medienwart Friedbert Poggel auf die Coronaschutzverordnung hin, die maßgeblich der Bekämpfung der Pandemie dienen soll. Leider ist auch das Wanderheim an der Schwerter Straße seit dem ersten Lock-Down im März vergangenen Jahres geschlossen. Gesellige Feiern wie sonst die Vorjahre üblich konnten nicht wie geplant veranstaltet werden.

Untätig ist der Vorstand rund um die Abteilungsvorsitzende und Wanderwartin Inge Siegismund in dieser schwierigen Zeit aber keinesfalls. Derzeit werden die Weichen für die nächste Saison gestellt und die Wanderfreunde schauen derzeit noch halbwegs zuversichtlich auf das kommende Frühjahr.

„Mit der Unterstützung unserer engagierten Mitglieder organisieren wir aktuell den ab April 2021 geltenden Wander- und Veranstaltungsplan 2021/2022“, berichtet Friedbert Poggel gegenüber der Heimatzeitung. Natürlich hoffen alle, dass dieser dann umgesetzt werden kann. Nichtsdestotrotz ist man sich beim SGV Letmathe aber auch bewusst, dass es sein kann, dass die Planungen noch länger der Pandemie zum Opfer fallen.

Wie sehr allen die gemeinsamen Ausflüge in die Natur und das gemeinsame Hobby Wandern fehlen, ist daran zu erkennen, dass die Wanderfreunde zahlreiche Vorschläge für den Wander- und Veranstaltungsplan 2021/2022 gemacht haben. Es sollen etwa 50 Veranstaltungen stattfinden. Dabei ist wieder eine bunte Mischung geplant. Wanderungen, Wanderfreizeiten und Kulturveranstaltungen wie beispielsweise am Tag des offenen Denkmals und auch Besichtigungen kommen dabei infrage. Die Verantwortlichen der Abteilung sind momentan dabei, die Veranstaltungspunkte zusammenzufassen, damit der Plan dann rechtzeitig in die Druckerei gegeben und schließlich Anfang April veröffentlicht werden kann.

Neben dem Erstellen des Wander- und Veranstaltungsplans 2021/2022 wurde an der digitalen Präsenz gearbeitet, um so neue Wanderfreunde anzusprechen. Der Relaunch der Homepage ist mittlerweile abgeschlossen. Unter https://sgv-letmathe.de finden sich für Interessierte umfangreiche Informationen zum Verein, seinen Aktivitäten und dem Angebot, welches wirklich vielseitig ist.

Friedbert Poggel unterstreicht auch noch einmal den Wunsch der Abteilung: „Unser Ziel ist es, weitere Aufmerksamkeit und das Interesse neuer Wanderfreundinnen und Wanderfreunde für den SGV Letmathe zu gewinnen.“ Bleibt zu hoffen, dass das Interesse am Wandern auch über den Lock-Down anhält und so Vereine wie der SGV Letmathe vom Trend, der sich abzeichnet, profitieren können.