Kultur In den nächsten Wochen keine „Melange“ in Letmathe

Genna. Die Reihe „Melange“ in Letmathe macht zunächst einmal Pause.

Der „Melange“-Kulturverein wird in der nächsten Woche keine Veranstaltungen ausrichten – unabhängig davon, ob das Kontaktverbot bis dahin gelockert wird. Das stellt Geschäftsführer Dr. Thomas Eicher in einer aktuellen Mitteilung klar. Betroffen ist davon der Abend mit Martin Bross zum Thema „Die Abenteuer des Tom Sawyer“ in der Gaststätte Pollmeier, der für Freitag, 24. April, im Programm steht. Für die ausgefallenen Veranstaltungen soll kein Ersatz angeboten werden, stattdessen können sich Käufer den Preis erstatten lassen, sofern sie daraus keine Spende machen wollen, um den Verein zu unterstützen. „Aber erst, wenn sich die Lage entspannt hat und Publikumsverkehr wieder anzuraten ist“, erklärt Dr. Thomas Eicher.