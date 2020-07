In der Letmather Dechenhöhle dem Molch auf der Spur

Grüne. Zum ersten Mal war „Kids & Kunst“ in den Ferien zu Gast in der Dechenhöhle und im Museum.

Drei Wochen lang tolle Abenteuer rund um die Dechenhöhle erleben – das war die Devise der „Kids-&-Kunst“-Aktionen rund um die Tropfsteinhöhle, drinnen im Museum und am Bauwagen auf dem Parkplatz. In der dritten Ferienwoche versuchten sich jetzt zehn Mädchen und Jungen als Nachwuchshöhlenforscher – und zwar mit allem, was dazu gehört.

„Wir waren zweimal in der Höhle und gucken uns die Seitengänge an, am besten ist die Kriechhöhle“, sagt Kilian begeistert. Die kleinen Abenteurer halten für ihre Entdeckungstouren eine komplette Ausrüstung bereit, inklusive Helm, Taschenlampe und Matschhose. Zum ersten Mal war „Kids & Kunst“ in den Ferien zu Gast in der Höhle und im Museum, coronabedingt konnten die Gruppen neben dem Außengelände auch die zweite Etage des Museums nutzen. Bei gutem Wetter haben die „Kids“ aber hauptsächlich am Bauwagen gespielt, gebastelt und den Wald erkundet. „Die Höhlenwoche war wichtig, damit die Kinder auch mal wieder etwas anderes sehen“, sagte Petra Lamberts vom Kinder- und Jugendbüro. Und so sind die zehn Nachwuchs-Wissenschaftler jetzt echte Tropfsteinhöhlen-Forscher und haben Bekanntschaft mit Grottenolmen und Fledermäusen gemacht.

Ein selbst gemachtes Schildals kleines Dankeschön

Als Dankeschön dafür, dass die Ferienspiele an der Höhle kostenfrei drei Wochen zu Gast sein durften, haben die Kinder mit Naturmaterialien aus der Umgebung ein Schild für das Museum gebastelt. Das soll zukünftig einen festen Ehrenplatz im Höhlenmuseum bekommen, erklärt Geschäftsführer Dr. Stefan Niggemann: „Es war eine tolle Erfahrung, die Kinder waren echt super.“