In der Schleife des Ungewissen

Letmathe Sean Athens ist eine Kämpfernatur. Von der Corona-Pandemie lässt sich der Musiker nicht unterkriegen.

Wer Sean Athens schon ein mal live gesehen hat, weiß: Der Gitarrist lebt für die Musik. Er liebt es, auf der Bühne zu stehen, live zu spielen und den Leuten etwas zu geben. Doch der Letmather lebt nicht nur für die Musik, sondern auch von der Musik. 2017 hat er den Schritt gewagt, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Er ist ständig unterwegs, reist sogar mit seiner Band „Chris Kramer & Beatbox’n‘Blues" nach Memphis und begleitet Sänger Thomas Godoj auf dessen Tournee. Neben seinen Live-Auftritten gibt er in der Rock und Pop Fabrik in Letmathe auch noch Unterricht. Ein Vollblutmusiker eben. Doch dann kam Corona.

Nach und nach wurden die Großveranstaltungen abgesagt - und schließlich mussten auch die Clubs schließen. Von dem einen auf den anderen Tag ging es in den Lockdown, zunächst für drei Monate. Doch aus den drei Monaten wurden schnell vier, fünf, sechs, sieben. „Es ist schon eine harte Zeit voller Ungewissheit. Ich glaube das Schlimmste für einen ist, dass man nicht weiß, wann es weiter geht“, sagt Sean Athens. Doch davon lässt sich der Letmather nicht unterkriegen. Er ist ein Kämpfergeist. „Ich versuche nicht aufzugeben. Das ist so in mir drin.“

Die Zeit nutzt er produktiv, rüstet sein Equipment im Heimstudio auf, arbeitet mit seinen Bandkollegen am dritten Studioalbum für „Chris Kramer & Beatbox’n‘Blues", das sie als Crowdfunding-Projekt über die Seite „Start Next“ finanzieren. Parallel dazu nutzen sie das Streaming, um eigene Musik aber auch Coversongs rauszubringen. Auch verschiedene Formate von Streamingkonzerten testet Sean Athens mit seiner Band oder auch mit der Session „4Music Night“ aus, einer Formation mit wechselnden Musikern. „Das erste Konzert war schon ein wenig ,spooky’. Wir haben einen Song gespielt und dann war Ruhe“, berichtet er von den Online-Konzerten. Ein komisches Gefühl, aber dennoch: Die Resonanz ist positiv. Rund 250 bis 300 Leute verfolgen das Konzert vor ihren Bildschirmen zu Hause.

Mit Sängerin Susan Kent gründet er außerdem ein Duo, mit dem die beiden Musiker in den Sommermonaten auch kleinere Auftritte spielen durften. Kurze Zeit habe es Hoffnung gegeben, dass sich alles wieder ein wenig eingependelt hat. „Dann kam wieder der nächste Lockdown. Und jetzt ist man wieder in der Schleife des Ungewissen.“

Auch für seine Musikschüler an der Rock und Pop Fabrik sowie seinen Privatschülern hat der 27-Jährige auf Online-Unterricht umgestellt. Denn auch hier war zunächst nicht abzusehen, wie lange die Musikschule geschlossen bleiben würde. Stunden nachzuholen, wäre auf Dauer nicht stemmbar gewesen. Also hat er seine Schüler über Whatsapp, Zoom und Skype versorgt und auch in seinen Räumlichkeiten auf Abstand unterrichtet. Mit Blick auf das jüngst angebrochene Jahr möchte Sean Athens den Bereich Unterricht zu seinem ersten Standbein machen und auch seine private Musikschule weiter aufbauen. Dazu habe er bereits einen Aufruf auf Facebook gestartet und erste Schüler generiert, die in diesem Monat noch zur „Schnupperstunde“ kommen. Denn das Gefühl zu haben, dass die eigene Existenz gefährdet sein könnte, möchte der Musiker nicht erleben. „Wenn es dann wieder mit den Live-Auftritten los geht, kann ich immer noch entscheiden, die Zahl meiner Musikschüler wieder zu verringern.“

Für 2021 hat sich der Letmather weitere Ziele gesteckt. Zum Sommer hin soll das Studioalbum von Chris Kramer & Beatbox‘n‘Blues erscheinen. Das dazugehörige Crowdfunding konnten die drei Musiker am 15. Dezember erfolgreich beenden, mit einer Summe von 10.100 Euro. „Damit hatten wir gar nicht gerechnet, das war schon ein Hammer“, freut sich der Gitarrist. 85 Prozent des Albums stehen schon. „Wir haben zum ersten Mal so richtig viele Stilrichtungen mit einfließen lassen“, verrät der Gitarrist. So treffen Elemente aus Hip Hop, traditionellem Blues und Rock aufeinander, jeder der drei Musiker bringt seine eigene Note mit ein. „Wir wollen den Blues in das 21. Jahrhundert katapultieren“, so Athens. Das Release-Konzert soll im Garten des 27-Jährigen stattfinden.

Doch damit nicht genug. Da der Vollblutmusiker auch für sich selbst viele Songs schreibt, möchte er in diesem Jahr auch ein Solo-Album raus bringen. Es ist sein großer Traum, diese Solo-CD aufzunehmen. Wenn die Songs stehen, geht es ans Proben und dann ab ins Studio. „Und so hat man die Zeit eigentlich ganz gut gefüllt, obwohl man keine Live-Konzerte hat.“

Sean Athens beißt sich durch, weiß aber auch, dass es psychisch sehr belastend sein kann für freiberufliche Musiker, wenn ihnen durch die Pandemie die Existenzgrundlage entzogen wird. Die Gemeinschaft unter den Musikern sei es, die alle gerade zusammenhalten lasse. Er selbst habe auch Phasen erlebt, in denen er gezweifelt habe und sich fragte, wie es weiter gehen kann. Er habe dann einfach seinen „musikalischen Papa“, Chris Kramer, angerufen. „Der hat dann immer die richtigen Worte am Apparat - und erzählt dann immer so schöne Geschichten aus dem Leben.“ Nach den Gesprächen fällt für Sean Athens der Druck ab. „Und dann zieh ich wieder durch.“ Und bald hoffentlich auch wieder live auf den Bühnen in der Region.