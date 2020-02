In Lössel gibt es sieben Wege zur Kunst

Lössel. Eine Künstlergruppe rund um Karin Kroll zeigt im Romantik-Hotel Neuhaus ihre Werke.

„Die Kunst wäscht den Alltag von der Seele“ – hat Pablo Picasso deren Wirkung beschrieben. Und tatsächlich: Auch bei der Ausstellungseröffnung mit dem Titel „7 Blickwinkel – 7 Künstler“ im Romantik-Hotel Neuhaus wurde diese beruhigende Wirkung auf den Betrachter spürbar.

Raus aus dem schnee-grauen Termin-Stress und der Sorge um Virus-Infektion, rein in ein Kunsterlebnis der besonderen Art: Die Ausstellung, die bis zum 1. April zu sehen ist, zeigt sieben unterschiedliche Stile, sieben persönliche Wege, Eindrücke sowie Erlebnisse auf Papier oder Leinwand zu bringen. Das wird bei einem Streifzug durch die Ausstellung deutlich. Bernd Richter hat einem seiner Öl auf Leinwand-Werke den Titel „Montespertoli“ gegeben. Es zeigt einen Toskana-Traum in pink, rot und blau: Starke Farben, starker Eindruck! Bei „Blue Horizon“ beschränkt sich der Iserlohner auf die Himmelsfarbe – das lässt den Blick des Betrachters scheinbar im Nichts verschwinden.

Christa Groll zeigt unter anderem ihre Werke „Frühlingserwachen“ und „Birken im Nebel“: Beide stellen die Schönheit der Natur in den Mittelpunkt und regen dazu an, beim nächsten Spaziergang einmal genauer hinzusehen. Doris Schulte ist mit dem Werk „Golfer mit Schläger“ vertreten: Dafür hat sie die Bewegung des Körpers beim Abschlag genau eingefangen – und noch mehr: Ein echter Golfschläger ragt aus dem Bild heraus. Eine gelungene Verbindung zwischen Kunst und Realität.

Annelie Linderhaus zeigt mit „Regatta im Abendrot“ (Acryl/Spachteltechnik) ihre Liebe zum Meer: Die Segelboote scheinen sich mit dem blutroten Horizont zu vereinigen. Auch Brigitte Reif greift das maritime Thema bei „Boote“ auf: In Acryl-Technik beschränkt sie sich auf die abstrakten Umrisse der Schiffe – so unterschiedlich können zwei Künstlerinnen mit demselben Thema umgehen.

Bei „Wattstrukturen Sylt I“ (Tusche/Kohle) zeigt Maler Ulrich Müller auf reduzierte Weise die Schönheit des Naturkunstwerkes Wattenmeer. Karin Kroll, die als Initiatorin natürlich ebenfalls mit vielen Bildern vertreten ist, lobte ihre Schülerinnen und Schüler für deren Einsatz bei der Konzeption der Bilderschau und sagte: „Ich freue mich, dass ich alles, was ich studiert und gelernt habe, an sie weitergeben kann.“ Für Kroll steht fest: „Ich finde, die Bilder sind sehr gut gelungen!“

Gemeinschaftsausstellung einer Donnerstag-Malgruppe

Die Gemeinschaftsausstellung ist hervorgegangen aus einer Malgruppe, die sich jeden Donnerstag trifft, um unter der Anleitung von Karin Kroll an ihren Kunstwerken zu arbeiten. „In lockerer Runde wird gemalt, skizziert, gezeichnet und natürlich auch diskutiert“, erklärte Bernd Richter, einer der Teilnehmer. Diese Auseinandersetzung sei wichtig, denn über vieles in der Kunst lasse sich vortrefflich streiten, so Bernd Richter. „Das ist gerade das Schöne in der Kunst. Da gibt es kein Richtig oder Falsch. Jeder Betrachter entscheidet selbst, ob etwas schön ist, oder nicht.“

Dem stimmte Gastgeberin Kristin Neuhaus vom Romantik-Hotel zu. Als engagierte Kunstfreundin werde sie alles tun, um die ausgestellten Werke den Gästen nahe zu bringen – und vielleicht auch im Namen der Künstler zu verkaufen. Damit scheint die Chefin recht erfolgreich zu sein, denn eines der großen bunten Blumen-Gemälde trägt bereits einen „roten Punkt“ – verkauft! Alles richtig gemacht und das ganz im Sinne der Künstler, die sich über diese Anerkennung ganz besonders freuen dürften.