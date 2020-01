Letmathe. Während die Gleisaufzüge noch immer nicht fahren, rückt die Anbindung des Letmather Bahnhofs an eine Intercity-Verbindung in weite Ferne.

Intercity 34 nach Norddeich auf unbestimmte Zeit verspätet

Mit dem Koffer zum Bahnhof, in den Intercity steigen und durchfahren bis Frankfurt oder an die Nordsee – das ist ein Traum, der für die Letmather wohl vorerst nicht in Erfüllung gehen wird. Dass die kleine Stadt an der Lenne an den Schienen-Fernverkehr angeschlossen werden könnte, wabert seit Jahren immer wieder mal durch die Gerüchteküche. Sogar von einer ICE-Verbindung war schon die Rede – was ist dran an der Sache?

Fortschritt im Schneckentempo: Ursprünglich sollten die Aufzüge 2018 schon benutzbar sein. Spätestens Ende 2019, hieß es zuletzt von der Bahn. Foto: Alexander Barth / IKZ

Die superschnellen Intercity-Express-Züge der Deutschen Bahn dürften in jedem Fall weiter einen großen Bogen um Letmathe machen. DB-Sprecher dementierten Anfang 2019 die Existenz von solchen Plänen, nachdem es ein Jahr zuvor die Auskunft gegeben hatte, dergleichen befinde sich im Planungsstadium. Unbestritten scheint, dass das Verkehrsunternehmen seit geraumer Zeit bestrebt ist, mit doppelstöckigen Intercity-Zügen eine Route (IC 34) zwischen Frankfurt und Norddeich zu bedienen, die an Hagen vorbei, dafür aber über Siegen, Kreuztal, Lennestadt, Finnentrop, Plettenberg, Werdohl, Altena und Letmathe führen würde. So könnten auch direkte Verbindungen nach Dortmund und Münster angeboten werden.

Auf zeitliche Prognosen verzichtet die Bahn inzwischen

Nachdem laut früherer DB-Aussagen die Verwirklichung dieser Pläne für Ende 2019 angepeilt war, korrigierte die Frankfurter Unternehmenszentrale dies bald auf Ende 2020. Dies dürfte der Hauptgrund dafür sein, dass zuletzt häufiger zu hören war, in Letmathe werde ja „bald ein Intercity verkehren“. Dass hier im Laufe des Jahres tatsächlich weiß-rote Bahnen gesichtet werden, erscheint inzwischen jedoch so gut wie ausgeschlossen, denn derzeit wird in offiziellen Stellungnahmen von zeitlichen Prognosen gänzlich Abstand genommen. Zu einer aktuellen Anfrage unserer Zeitung erklärt ein Bahnsprecher lediglich: „Die Abstimmungen zur neuen IC-Linie Frankfurt-Siegen-Dortmund/Münster laufen noch. Sobald abschließende Ergebnisse vorliegen, werden wir gemeinsam mit unseren Partnern im Nahverkehr Kunden und Öffentlichkeit informieren.“

Während an den Aufzügen zu den Gleisen noch immer gebaut wird, sickert inzwischen schon wieder Wasser in die Unterführung. Foto: Alexander Barth / IKZ

Hintergrund ist die in Deutschland komplizierte Verzahnung verschiedener Verkehrsverbünde und der Deutschen Bahn. Letztere kann bei reinen Fernverbindungen relativ eigenständig agieren. Sobald Intercity-Züge zumindest teilweise auch den Regional- oder Nahverkehr bedienen, wird es schwierig. Hauptzuständiger für den IC 34 ist der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), der sich dazu mit weiteren Verkehrsanbietern in NRW und darüber hinaus mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) abstimmen muss, da die Linie auch durch Hessen führt.

Wo soll der Zug halten, wie oft soll er fahren und zu welchem Tarif? Darüber streiten nicht nur die Verkehrsanbieter, auch Politik und Fahrgastverbände üben Druck aus – nicht immer in dieselbe Richtung. Das Ergebnis sind langwierige Verhandlungen hinter den Kulissen und Stillstand auf dem Gleis.

Am Letmather Bahnhof ärgern sich Fahrgäste derweil über ein anderes Endlosprojekt: Die Fertigstellung der Aufzüge, die ursprünglich 2018 schon fahren sollten. Zuletzt sollten diese bis Ende 2019 funktionieren – ob 2020 der Durchbruch gelingt, bleibt abzuwarten.