Ist der Kaffee-Kuchen groß genug für alle?

Die Café-Landschaft in Letmathe hat sich verändert. Etwa ein halbes Jahr ist Geschäftsführer Serkan Yesil jetzt mit seinem R-Café an der neuen Stadtspange West im Geschäft und zieht positive Bilanz. „Wir sind zufrieden“, betont er, ohne sich konkreter äußern zu wollen. Nicht alles sei von Beginn an rund gelaufen, räumt er ein: „Das Personal war zur Eröffnung größtenteils unerfahren, inzwischen haben wir uns eingespielt.“

Das vielfältige Angebot von Frühstück über Mittagstisch bis hin zu Cocktails am Abend locke ein „mehrheitlich junges, ansonsten aber gemischtes“ Publikum in den Neubau an der Luisenbrücke. Von Radtouristen hat Serkan Yesil noch nicht viel gemerkt, gibt aber zu bedenken: „Als wir im August aufgemacht haben, wusste das ja nicht sofort jeder und die Sommersaison war dann auch ziemlich schnell vorbei. Jetzt im Winter sind ohnehin nicht viele mit dem Rad unterwegs.“ Ab dem Frühjahr wird sich zeigen, wie viele radelnde Gäste die Lenneroute tatsächlich anzieht – Fahrradständer und eine E-Ladestation stehen am R-Café bereit.

Dank unterschiedlicher Konzepte keine Konkurrenz

Bau und Eröffnung des neuen gastronomischen Angebots an der Lenne wurden mit gemischten Gefühlen verfolgt. Die im Vorfeld geäußerte These, eine hippe Café-Kette passe dort nicht hin und sei zum Scheitern verurteilt, hat sich bislang nicht bewahrheitet. Aber was ist mit Verdrängung am Markt, leiden die Alteingesessenen unter dem Mitbewerber? Keine Spur, sagt zumindest Margit Stausberg. Die 61-Jährige ist seit 25 Jahren Inhaberin des nahe gelegenen Café Krönchen, das vormals an der Hagener Straße, seit acht Jahren an der Fingerhutsmühle vor allem Stammkunden anzieht.

„Ich war kein Befürworter des R-Cafés, aber letztlich haben wir ein ganz anderes Konzept, deshalb ist das für mich kein Thema“, erklärt die Gastwirtin. Als Einzelkämpferin ohne feste Angestellte setzt sie auf hausgemachten Kuchen und Frühstücksangebote à la carte, für Gruppen gibt es auf Wunsch auch Buffet. Nach Trends richte sie sich nicht allzu sehr, zumal die meisten ihrer Kunden ältere Semester seien. „Ich achte aber schon darauf, was ich anbiete. Dinkelmehl und glutenfreie Produkte werden manchmal durchaus nachgefragt, Biomilch und pflanzliche Milch serviere ich auch.“

Die Baustelle an der Fingerhutsmühle sei vor allem wegen der verschärften Parkplatznot lästig gewesen, einen Besuchereinbruch konnte Margit Stausberg deswegen aber genauso wenig feststellen wie einen Zuwachs, seit die Westspange fertig gestellt ist. Bedingt durch die etwas versteckte Lage des „Krönchen“ bekomme sie die Hauptströme ohnehin nicht mit.

Vereinzelt seien Besucher aus dem R-Café zu ihr „geflüchtet“, denn manchen sei es dort zu laut, fänden es bei ihr dann doch gemütlicher. In jedem Fall kennt auch Margit Stausberg den Radtouristen bislang eher aus der Theorie: „Manche Gäste sind früher schon Rad gefahren, es ist ja auch schwer, einen Parkplatz zu finden. Sonst merke ich davon bei mir nichts.“ Das würde sich vielleicht ändern, wenn der Anschluss nach Hohenlimburg oder Altena gelingt: „Im Moment kann man ja nur ein paar hundert Meter fahren und dann ist Schluss.“