Kein Literaturtreff, dafür Lieferdienst

Die Bücherei Herz Jesu Grüne bleibt auch weiterhin geschlossen. Deshalb müssen sowohl der Literaturtreff am 23. April als auch die Veranstaltung „Literatur und Gebet“ am 12. Mai entfallen. Es wird aber ein Bücher-Bring-Dienst angeboten, der auch bereits gelesene Bücher wieder mit zurück nimmt. Der Service umfasst die Annahme eines Medienwunsches, die Zusammenstellung der Medien und die Lieferung der Bücher, Hörbücher oder Spiele bis an die Haus- oder Wohnungstür. Und dies kostenlos. Kontakt unter 02374/973794 oder per Mail an koeb@herz-jesu-gruene.de. Benötigt werden Name, Lesernummer und Angaben zum Medienwunsch. Auch Neuanmeldungen sind bei Bedarf möglich.