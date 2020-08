Kleine Zirkuswelt im Seniorenzentrum

Letmathe. Im Seniorenzentrum Letmathe an der Lindenstraße war ein Zirkus zu Gast.

Artistisch ist es am Dienstagvormittag am Seniorenzentrum Letmathe an der Lindenstraße zugegangen, denn der Circus Carissima aus Wuppertal machte dort Station. Für den Zirkus war das ein ganz gewöhnlicher Auftritt und nicht etwa eine Alternative in Coronazeiten. Zwar sind die Carissimas eine richtige Zirkusfamilie, sie haben sich aber vor rund acht Jahren auf Auftritte in Seniorenheimen und Behinderteneinrichtungen spezialisiert.

„Bei einer Aufführung im Zelt waren mehrere Rollstuhlfahrer zu Gast“, erinnert sich Jannika Carissima. „Das hat uns beeindruckt. Da ein Zirkuszelt für Menschen mit Einschränkungen aber nicht unbedingt ideal ist, haben wir uns überlegt, dann doch einfach mit unserem Zirkus in die Einrichtungen zu kommen“, so Jannika Carissima weiter, die zusammen mit Ehemann Giovanni und den Kindern den Zirkus schmeißt, hier und da noch von Neffen unterstützt.

Ein Clown, Jonglagen, Messerwerfen oder Artistik mit dem rollenden Brett, all das bekamen die Bewohner des Seniorenzentrums Letmathe geboten. Dazu kamen noch Gesang und Tanz. Es war schon eine richtige kleine Zirkuswelt, die da nach Letmathe gekommen war, sehr zum Vergnügen der Seniorinnen und Senioren. Virginia Brenscheidt, Leiterin des sozialen Dienstes in der Einrichtung, organisiert regelmäßig Veranstaltungen, beispielsweise Hofkonzerte. Und die Zirkusvorstellung sollte da noch eine ganz neue Farbe bringen.

Froh über denVormittagstermin

Froh war Virginia Brenscheidt darüber, dass ein Vormittagstermin gewählt werden konnte. Die schwüle Sommerhitze hielt sich da noch etwas in Grenzen. Dennoch wurde viel Wert darauf gelegt, dass alle Bewohner ausreichend mit Getränken versorgt waren. Eine gelungene Veranstaltung mit Spaß und Abwechslung, der Circus Carissma konnte sich über Applaus freuen.