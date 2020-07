Klinik-Filmer ist ermittelt

Letmathe/Hagen. Ermittlungsakte bei der Staatsanwaltschaft

Im Februar hatte ein Youtube-Video für Gesprächsstoff gesorgt, in dem zu sehen war, wie eine Gruppe von Personen durch stillgelegte Krankenhaus-Räumlichkeiten lief und dabei auch vor laufender Kamera noch vorhandene Gerätschaften bediente. Ex-Mitarbeiter des Marienhospitals waren sich sicher, dass die Aufnahmen in Letmathe entstanden sind. Später hatte der Youtube-Filmer sein Werk aus dem Netz entfernt. Rechtliche Konsequenzen könnte der Film dennoch haben, denn nach Informationen unserer Zeitung konnte die Polizei einen Mann mit Wohnsitz in Dorsten ermitteln, der für das Video verantwortlich sein soll. Die Ermittlungsakte liegt derzeit bei der Staatsanwaltschaft in Hagen und wartet auf die weitere Bearbeitung, wie Staatsanwalt Dr. Gerhard Pauli auf Anfrage bestätigte. Ob und wann Anklage erhoben wird, stehe hingegen nicht fest, ebensowenig wegen welchen Delikts. Als Tatvorwurf sei derzeit Diebstahl eingetragen, sagte Pauli, der für September mit neuen Erkenntnissen rechnet.