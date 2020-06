Grüne. Erst am 5. Juli steht der Ausflug nach Oelinghausen im Kalender des SGV Grüne.

Die Führung durch den Klostergarten Oelinghausen, die im Wanderplan des SGV Grüne für den 4. Juli angekündigt worden war, findet einen Tag später, also am Sonntag, 5. Juli, statt. Nach der Führung ist eine Einkehr geplant. Anmeldungen werden bis zum 1. Juli unter 02371/28614 entgegen genommen. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr auf dem Hemberg-Parkplatz, von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften weiter.