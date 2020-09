Glaube Konfirmationsgottesdienst am Roden nicht öffentlich

Roden. Heute und morgen gibt es in den Gottesdiensten keine freien Plätze für „normale“ Besucher, sondern nur für Angehörige von Konfirmanden.

Am heutigen Samstag und morgigen Sonntag beginnen in der Christuskirche am Roden jeweils um 9.15 und 11 Uhr die diesjährigen Konfirmationsgottesdienste. Die Kirchengemeinde weist darauf hin, dass diese aufgrund der begrenzten Besucherzahl nicht öffentlich sein können, sondern ausschließlich für die Konfirmanden und ihre Familien gedacht sind.