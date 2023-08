Letmathe: CDU macht sich Sorgen um Fortschritte am Burgberg

Letmathe. Am Burgberg in Oestrich sollen Beschilderungen Hilfestellungen leisten. Die Iserlohner CDU-Fraktion wendet sich besorgt an Bürgermeister Joithe.

Die IserlohnerCDU-Fraktion wendet sich mit einer Anfrage an Bürgermeister Michael Joithe. Thema ist die die Beschilderung am Burgberg.

Der Burgberg war und ist seit geraumer Zeit Ziel bürgerschaftlichen Engagements - insbesondere des Ortsringes Oestrich und seines damaligen Vorsitzenden Friedhelm Siegismund, um dieses Kleinod - bei aller Beachtung und Würdigung der Belange des Naturschutzes - in seiner Bedeutung als LWL-Bodendenkmal und Naherholungsgebiet besser zugänglich zu machen.

Beschilderung am Burgberg in Oestrich ist zu gestalten

„Auf Initiative der CDU-Fraktion konnten im vergangenen Jahr alle Beteiligten an einen Tisch gebracht werden und eine Einigung in vielen Bereichen erzielt werden. Aktuell laufen unserer Erkenntnis nach Überlegungen, wie die Beschilderung inhaltlich gestaltet werden kann. Auch haben wir in Erfahrung gebracht, dass es wohl bei der inhaltlichen Aufarbeitung Engpässe beim LWL gibt, so dass ein kurzfristiges Vorankommen in Frage gestellt ist“, heißt es in dem Schreiben.

Daraus ergeben sich für die Fraktion zwei Fragen:

1. Gibt es in der Verwaltung die Möglichkeit, eine inhaltliche Aufbereitung zu unterstützen (z.B. durch das Stadtarchiv)?

2. Sieht die Verwaltung ggf. andere Ressourcen (z.B. Kreisheimatpfleger etc.), die eine unterstützende Wirkung entfalten könnten?

