Letmathe. Am Volkstrauertag erinnerten sich Bürger am Mahnmal im Park von Haus Letmathe an die Opfer von Krieg und Gewalt.

Letmather gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt

Es waren schöne Sommer 1914 und 1939, als der Krieg die Menschen „aus ihrer Alltäglichkeit herausriss“ und sich ihr Leben „radikal ins Schlechte veränderte“, blickte Diakon Peter Trotier bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Mahnmal im Park von Haus Letmathe in die deutsche Geschichte zurück. Mehr als zu anderen Terminen träten Gläubige jedes Jahr im November mit der Frage an ihn heran, warum Gott das Böse und Schlechte in der Welt zulasse. „Ich komme gerade aus dem Altenheim, wo mich eine Dame immer wieder fragt: ‘Warum muss ich hier so leiden?’“

Darauf gebe es keine einfache Antwort, die Frage jedoch sei nachvollziehbar und zutiefst menschlich. Schon im Alten Testament klage Hiob den christlichen Gott „geradezu radikal“ an und komme zunächst sogar zu dem Ergebnis, dass er ohne seinen Schöpfer besser dran wäre. „Das ist ein Text, den wir immer wieder neu lesen müssen“, betonte Trotier und verwies auf die heute weit verbreitete Ansicht, Religion stifte durch „Kämpfe um die eine Wahrheit“ selbst mehr Leid als alles andere und dass man „auch ohne Glauben gut in der Welt leben“ könne.

Im christlichen Glauben stehe jedoch „nicht Karfreitag, sondern der Ostermorgen“ und damit die Hoffnung auf Auferstehung im Mittelpunkt. „Dieser Trost hat schon vielen beim Verlust geliebter Menschen geholfen“, stellte der Diakon den Wert der christlichen Botschaft heraus.

Vergangenheit verstehen, um Gegenwart zu gestalten

Ratsmitglied Christian Grobauer (CDU) betonte die Bedeutung des Volkstrauertags als Tag der aktiven Erinnerung: „Wir müssen die Geschichte verstehen, um uns richtig zu erinnern. Nur dann können wir in der Gegenwart richtig handeln.“ Die Pflicht der heute Lebenden sei es, „gemeinsam zu zeigen, dass wir verstanden haben“ und „Menschenleben zu retten, statt sie zu vernichten.“ Letmather Schützen legten einen Kranz am Mahnmal nieder, das dort vor 30 Jahren von engagierten Bürgern errichtet wurde, wie Grobauers Parteikollege Michael Barth (CDU) würdigte und ergänzte: „Hoffentlich steht das hier noch weitere 30 Jahre.“