Letmather Laden „Dies & Das“ spendet Erlös aus Dezember

Der kleine Laden „Dies & Das“ im Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus an der Friedensstraße wird auch in diesem Jahr den Gesamterlös aus dem Monat Dezember dem Partnerprojekt von der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe in Pakistan zugute kommen lassen. Der Verkauf findet jeden Samstag von 11 bis 14 Uhr statt. Sachspenden können freitags zwischen 17 und 18 Uhr abgegeben werden. Entsprechend den Corona- und Hygienebestimmungen können durchlaufend immer nur fünf Personen bei einer Aufenthaltsdauer von etwa 20 Minuten hereingelassen werden. „Dies & Das“ bietet Haushaltswaren, Porzellan, Spiele, Spielzeug, Bücher, Kleidung, Winterkleidung und Weihnachtsartikel und vieles mehr zu günstigen Preisen an.