Letmather Oratorienchor feiert Beethoven

Der Titan wirft auch in Letmathe seinen mächtigen Schatten voraus. Und ganz gleich, wie grimmig Beethoven auch blicken mag, es sind keine düsteren Schatten, sondern sehr freundliche Aussichten, die sich da für den Oratorienchor und alle, die Musik lieben, auftun. „Wir machen unser Jahr zum Beethoven-Jahr“, sagt Sprecher Joachim Wurth. Unter dem Schlagwort „BTHVN in LTMTH“ wird es eine ganze Reihe von Veranstaltungen geben, die am Ende im großen Jahreskonzert mit Beethoven-Werken im Kiliansdom münden. Gestern hat Joachim Wurth zusammen mit dem Geschäftsführer des Chores, Wilfried Drilling, ihr Jahresprogramm vorgestellt.

Kernstück ist dabei das große Jahreskonzert am 22. November im Kiliansdom. Das Chor- und Orchesterwerk Beethovens ist recht überschaubar. Neben der Neunten Sinfonie und der Missa Solemnis bietet sich als ausgewachsenes Großwerk nur die etwas unbekanntere Missa in C-Dur an, die der Chor seinem Publikum in diesem Jahr näher bringen möchte – ein gut zu singendes, vierstimmiges Werk, das mit vier Solisten und Orchester genau in das Anforderungsprofil des Chores passt und das Chorleiter Paul Breidenstein ausgesucht hat.

Das bundesweite Förderprogramm, das die Beethovengesellschaft in Bonn anlässlich des Beethovenjahres, an dessen Ende der Komponist seinen 250. Geburtstag feiert, aufgelegt hat und für das sich der Oratorienchor erfolgreich beworben hat, macht aber noch mehr möglich. Als Krönung des Konzertes soll nach der etwa 50-minütigen Messvertonung auch noch die Chorfantasie op. 80 erklingen. Dahinter verbirgt sich ein außergewöhnliches und spektakuläres, etwa zwölfminütiges Werk, das zunächst als virtuoses Klavierstück beginnt, in das nach und nach das Orchester, sechs Gesangssolisten und schließlich ein gewaltiger Chor einsteigen. Kürzer und nicht ganz so kraftraubend wie der berühmte Schlusssatz der „Neunten“, in Form und Wirkung aber ganz ähnlich.

Für den Klavierpart wurde bereits der Iserlohner Pianist Andreas Hering engagiert. Und für den Massenchor möchten die Letmather ihre Vernetzung mit anderen Chören vertiefen. Als weitere Chöre sollen die Evangelische Kantorei Iserlohn, der Frauenchor Evingsen sowie der Männerchor Oestrich, der Sängerbund Letmathe und der Kolpingchor Letmathe mitmachen. Rund 160 Sängerinnen und Sänger werden so zusammenkommen, was auch einen hohen Kostenaufwand für das umfangreiche Notenmaterial und den eigens für die Aufführung notwendigen Bühnenbau bedeutet – ganz zu schweigen von der hohen Anzahl der Solisten. Eigentlich würde ein solches Werk die finanziellen Möglichkeiten des Oratorienchores deutlich übersteigen, die Förderung aus Bonn macht es aber möglich.

Sänger können sich noch spontan melden

Karten gibt es für dieses Chorereignis noch nicht. Sängerinnen und Sänger, die spontan noch mitmachen möchten, können aber bis Anfang März noch einsteigen. Die Proben haben schon begonnen. Joachim Wurth und Wilfried Drilling sind sich aber sicher, dass dieses große Werk für jeden Mitwirkenden ein unvergessliches Erlebnis wird.

Gleiches soll auch für die auch die fünf Veranstaltungen gelten, die der Chor im Vorfeld plant (siehe Infokasten). Vor allem sind aber auch der Besuch der Beethoven­ausstellung in der Bonner Kunsthalle, die Beteiligung am großen Musikschulkonzert in der Friedenskirche, die Lesung aus den Beethoven-Tagebüchern im Gewölbekeller und die anderen Termine von Kooperationen mit anderen befreundeten Einrichtungen geprägt. „Wir wollen Beethoven nicht nur als Komponist, sondern auch als Menschen kennenlernen“, sagt Wilfried Drilling. Und dazu sind die Musikschule Iserlohn, der Förderverein haus Letmathe, die Volkshochschule, das Stadtarchiv, die Sparkasse Iserlohn, die Letmather Friedenskirche, das Märkische Gymnasium und das Schauspielensemble mit im Boot, um wirklich viele Facetten abzudecken.

Weitere Beethoven-Termine

21. März: Fahrt zur Ausstellung „Beethoven – Welt.Bürger.Musik“ in der Bundeskunsthalle Bonn mit der VHS.

17. Mai: Teilnahme am Orchester-Konzert der Musikschule in der Friedenskirche mit der „Letmather Friedenshymne“ auf die Melodie von „Freude schöner Götterfunken“.

23. September: Lesung und Musik mit den Beethoven-Tagebüchern im Gewölbekeller mit dem Schauspielensemble.

Zweite Jahreshälfte: Ausstellung mit Beethoven-Bildern von Schülern des MGI in der Sparkasse Iserlohn.

6. November: E inführung in die Missa in C Dur im Gewölbekeller.