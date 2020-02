Letmathe/Emden. Thomas Wrede zeigt seine Fotos in der Emdener Kunsthalle.

Letmather stellt in Emden aus

„Ich freue mich über die Teilnahme an der Ausstellung ,Sight Seeing. Die Welt als Attraktion’ in der Kunsthalle Emden“, teilt der aus Letmathe stammende Fotograf Thomas Wrede mit. Vom 8. Februar bis 14. Juni ist er in der Ausstellung mit Arbeiten aus den Serien Magic Worlds, Domestic Landscapes, Manhattan Picture Worlds und mit einem neuen Triptychon vom verhüllten Rhone-Gletscher vertreten.

Werke von Warhol, Weiwei und weiterer Künstler

Die Eröffnung beginnt am 8. Fe­bruar um 16.30 Uhr. Es sprechen unter anderem Prof. Monika Grütters, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, und Dr. Stefan Borchardt, Wissenschaftlicher Direktor. Gezeigt werden auch Werke berühmter Künstler wie Ai Weiwei, Christo und Jeanne-Claude, K. O. Götz, Andreas Gursky, Roy Lichtenstein und Andy Warhol.