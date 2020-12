Letmather Turmblasen: Eine Tradition im digitalen Gewand

Aus verschiedenen Perspektiven vor und in der Kirche konnten die Zuschauer im Livestream das Turmblasen vom Letmather Kiliansdom verfolgen.

Letmathe Das Turmblasen an Heiligabend am Kiliansdom fand auch 2020 statt. Allerdings etwas anders als in den Vorjahren.

Traditionell spielen die Blechbläser des Musikvereins der Kolpingfamilie an Heiligabend im Anschluss an das Glockenläuten um 18 Uhr vom Turm des Kiliansdoms ihr Turmblasen, die Letmatherinnen und Letmather sind stets eingeladen, das kleine Konzert zu beobachten. Und auch die Einschränkungen der Corona-Pandemie konnten das diesjährige Turmblasen nicht verhindern – auch wenn es anders ablief, als in den Jahren zuvor. Denn das Spielen war nur zu Füßen des Kiliansdomes möglich, auf Abstand und mit nur wenig Publikum.

Damit jedoch alle, die dabei sein wollten, das Turmblasen verfolgen konnten, übertrug der Pastoralverbund Letmathe alles im Livestream. Mit der Hilfe mehrere Kameras konnten die Zuschauer in den heimischen Wohnzimmern hautnah dabei sein und auch aus verschiedenen Perspektiven die Musik der Bläser sowie die kurze Andacht von Diakon Peter Trotier verfolgen. Neben Aufnahmen aus dem von Musikern und Publikum, wurden auch Bilder von der Krippe im Dom sowie der läutenden Glocken gezeigt.

Angesichts der Corona-Krise nicht in Frust und Resignation verfallen

“Wir sind heute vor den Toren der Kirche, um nicht alles aufgeben zu müssen”, begrüßte er die Menschen. Mit der Musik der Bläser, sowie den Worten der Andacht und Weihnachtsgeschichte hofft er, dass trotz der veränderten Situation möglichst viele “in das Weihnachtsgeheimnis schnuppern können”. Für ihn ist die Heilige Nacht 2020 in vielerlei Hinsicht besonders, vor allem, weil die Menschen ein neues Klima des Miteinanders entwickelt haben. Ihm ist wichtig, dass niemand angesichts der Krise in Frustration oder Resignation verfällt.

Zum Abschluss des Turmblasen waren alle Letmather dazu eingeladen, von ihren Fenstern und Balkonen aus gemeinsam mit den Bläsern der Kolpingfamilie “Oh du Fröhliche” anzustimmen. Für die Menschen vor Ort war es nur möglich mit zu summen – und doch hoffte Peter Trotier, dass die Menschen mit ihren Herzen dabei sind. Und dass das Turmblasen im kommenden Jahr wieder wie gewohnt stattfinden kann.