Männerchöre in Letmathe: Einstimmig für die Mehrstimmigkeit

Lange Tradition haben sowohl der Sängerbund Letmathe, gegründet 1869, als auch der acht Jahre später gegründete Männerchor Oestrich. Mit der Zeit hat sich, wie in vielen anderen Vereinen auch, die Mitgliederzahl stark ausgedünnt, nur noch 17 aktive Mitglieder konnten in beiden Gesangsvereinen gezählt werden.

Damit diese zwei traditionsreichen Chöre nicht bald vor dem Aus stehen, wagen sie einen großen Schritt: In Zukunft wollen sie ihre Gesangskräfte bündeln und zu einem einzigen Chor fusionieren. In den letzten vier Jahren haben die Chöre bereits eng zusammengearbeitet und einige gemeinsame Konzerte gemeistert.

Und noch etwas haben sie bereits gemein: Alma Dauwalter leitet beide Männerchöre musikalisch an. Durch die gemeinsamen Auftritte und die gleiche Chorleitung haben die Chöre ein ähnliches Repertoire an Stücken, es muss also kein komplett neues Programm erarbeitet werden.

Die beiden Chor-Vorsitzenden Herbert Grieger und Bruno Bickmann blicken zuversichtlich in die Zukunft. Foto: Carolin Meffert / IKZ

Ob sich die beiden Männerchöre zu einem größeren zusammenschließen wollen, darüber haben die Mitglieder in ihren Versammlungen abgestimmt. Das Ergebnis fiel auf beiden Seiten positiv aus. „Es wurde einstimmig für eine Fusion gestimmt“, berichtet Herbert Grieger, 1. Vorsitzender des Sängerbunds Letmathe. Und auch der Männerchor Oestrich blickt zuversichtlich auf die Zusammenarbeit. „Wenn wir uns zusammenschließen, sind wir insgesamt 34 Sänger. Mit so einer Chorstärke kann man sehr gut arbeiten“, findet Bruno Bickmann, 1. Vorsitzender.

Doch auch wenn fürs Erste eine Lösung gefunden wurde, das Problem mit dem fehlenden Nachwuchs bleibt bestehen und könnte in Zukunft erneut akut werden. Ob es daran liege, dass sich junge Leute nicht mehr an einen Verein binden wollen oder sich der Musikgeschmack zu stark verändert hat, wissen die Vorsitzenden nicht zu sagen.

Mit modernerem Liedgut haben sie es bereits versucht. „Wir haben auch schon Songs von den Toten Hosen gesungen, aber trotzdem bleibt der Nachwuchs aus“, so Bruno Bickmann. „In anderen Orten im Sauerland oder auch in Bayern scheinen die Probleme nicht so gravierend zu sein, aber dort ist Chormusik auch traditionsgebundener“, fügt Herbert Grieger hinzu.

Über einen neuen Chornamen muss noch abgestimmt werden

Wie der neue Chor dann heißen soll, darüber muss in der ersten gemeinsamen Mitgliederversammlung noch abgestimmt werden. Vorschläge gibt es bereits von beiden Seiten. Der Sängerbund Letmathe schlägt eine Verschmelzung beider Chor-Namen vor, aus Sängerbund Letmathe und Männerchor Oestrich würde dann „Männerchor Sängerbund Letmathe/Oestrich“ werden. „Damit sich jeder einzelne in dem Namen auch wiederfinden kann“, erklärt Herbert Grieger.

Die Oestricher haben sich schon seit längerer Zeit über einen möglichen Namen Gedanken gemacht. Im letzten Sommer hatten sie eine Umfrage bei den Mitgliedern durchgeführt und Vorschläge gesammelt. Dabei ist auch die Idee „Lennechor Letmathe“ entstanden. „Mit dem Namen kann ich mich gut anfreunden. Man hat damit auf jeden Fall direkt einen Bezug zu Letmathe“, sagt Bruno Bickmann.

Da das Haus Höynck geschlossen ist, wird im evangelischen Diakoniezentrum in Oestrich geprobt, für die Probezeit haben sich die Vereine auf mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr geeinigt. „Wir freuen uns, wenn weitere Sänger zu uns stoßen“, sagt Bruno Bickmann.