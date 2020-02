Wie die Urheber des Videos aus dem Marienhospital ins Gebäude gelangt sind, ist unklar, Patientendaten sind nicht angezapft worden. Das erklären die Märkischen Kliniken auf Anfrage unserer Redaktion zu dem sogenannten „Lost Place“-Video des Youtube-Nutzers „Michaelva“, das bis Montagvormittag öffentlich abrufbar war. Den ersten Hinweis auf die Existenz eines solchen Clips erhielt die Geschäftsführung demnach am vergangenen Donnerstag und erstattete Ende der Woche bei der Polizeidirektion Lüdenscheid Anzeige wegen Hausfriedensbruchs – „gegen Unbekannt“.

Wachdienst soll mehrmals täglich die Zugänge prüfen

Der Einordnung des stillgelegten Klinikgebäudes als sich selbst überlassener Ort widerspricht die GmbH. Der Komplex sei „gegen unbefugtes Eindringen umfassend gesichert worden. So wurde eine komplett neue Schließanlage in die Außentüren eingebaut. Darüber hinaus wurden alle Fenster im Erdgeschoss durch Holzpaneele verschlossen. Ein Wachdienst überprüft mehrmals pro Tag die Unversehrtheit der Zugänge“, listet die Geschäftsführung die Sicherheitsvorkehrungen auf. Dass die Verantwortlichen des Videos einfach so hineinspazieren konnten, wird damit auch vom geschädigten Hausherren in Zweifel gezogen. In Reaktion auf den Vorfall würde derzeit „der Einsatz weiterer Sicherungsmaßnahmen geprüft“.

Zum vermutlichen Zeitpunkt des Eindringens hätten sich „weder Rechner, die Zugriff auf Patientendaten erlauben, noch Patientenunterlagen“ im Gebäude befunden. Vom vollständigen Abtransport aller sensiblen Datenträger habe sich ein Datenschutzbeauftragter überzeugt, betonen die Märkischen Kliniken in ihrer Mitteilung. Dass sich überhaupt noch medizinische Geräte am Standort Letmathe befinden, wird damit begründet, dass „die baulichen Maßnahmen am Zielort“, also in Lüdenscheid, noch nicht abgeschlossen seien.

Die GmbH bestätigt nach Begutachtung des Videos durch Fachpersonal, dass „Michaelva“ und seine Komplizen einen Computer angeschaltet haben, der ein Röntgengerät steuert. „Ob dies tatsächlich so war, wird durch eine Fachfirma derzeit noch technisch überprüft“, heißt es weiter. Bislang gebe es keinen Hinweis darauf, dass die Eindringlinge die Röntgenröhre in Betrieb genommen und sich womöglich selbst verstrahlt hätten.

Diebe sollen wertvolles Werkzeug erbeutet haben

Die Märkischen Kliniken behalten sich vor, über die Strafanzeige hinaus zivilrechtlich gegen die Verantwortlichen vorzugehen und Schadensersatz für jede Beschädigung zu fordern, die bei dem Streifzug durch das Gebäude entstanden ist. Offenbar sind „Michaelva“ und seine Helfer nicht die ersten ungebetenen Gäste: Bereits Ende Januar und Anfang Februar hätten Mitarbeiter der Märkischen Dialysezentren „Hinweise auf widerrechtliches Eindringen“ gegeben, dabei ist nach Angaben der GmbH Werkzeug gestohlen worden.

Inzwischen hat sich im Gespräch mit unserer Zeitung auch ein 30-Jähriger geäußert, der am Montag die Polizei in Iserlohn auf das Video aufmerksam gemacht hat. Eigentlich, erklärt der Letmather, sei er „nicht der Typ, der andere anschwärzt“. Der Anblick des Films jedoch habe ihn geärgert: „Das ist eine Riesensauerei. Es ist traurig genug, dass das Marienhospital dichtgemacht wurde. Die Geräte, an denen die rumspielen, kosten Millionen. Fast noch schlimmer ist, dass damit Einbrecher angestiftet werden, die auf Beute aus sind.“

Zahlreiche Facebooknutzer verurteilen die Aktion der „Michaelva“-Gruppe, einige wenige behaupten, das Gebäude sei tatsächlich ohne Hindernisse zu überwinden zugänglich gewesen und verweisen auf den Ehrenkodex in der „Lost Place“-Szene, die auch unter der Bezeichnung „Urban Exploring“ (Stadterkundung) bekannt ist. Allerdings handelt es sich bei echten „Lost Places“ eher um Orte, die seit Jahrzehnten verlassen sind und die sich die Natur bereits zurückerobert hat. Geschlossene Fenster oder Türen zu öffnen, um ins Innere zu gelangen, gilt in der Szene als ebenso tabu wie verbliebene Objekte zu berühren, ihre Position zu verändern oder sie gar mitzunehmen. Auch zurückgelassen werden darf nichts – einzig Fußabdrücke werden als unvermeidlich toleriert.