„Melange“ stellt sich online auf Frühling ein

Letmathe. Wegen Corona kann die Veranstaltungsreihe „Melange“, lange auch in der Gaststätte Pollmeier zuhause, nach wie vor nicht stattfinden. Der Verein dahinter hat sich passend zur Jahreszeit etwas einfallen lassen, um auch die Letmather Fans zu erreichen. Deshalb gibt es nun eine „Frühlings-Kollektion“ unter dem Titel „Frühling lässt sein blaues Band . . .“ bei Youtube. Mit bunten Themen und vielen Fragen drumherum haben sich die Mitwirkenden beschäftigt. Etwa: Warum ist der Frühling eigentlich blau? Oder: Welche Haarfarbe hat der Lenz? Die Antworten würden so unterschiedlich ausfallen wie die Persönlichkeiten, Inhalte und Darstellungen in dieser speziellen Melange. Eins sei aber sicher: Der Frühling kommt bestimmt! Die Video-Beiträge mit Text und Musik sind zu finden unter www.t1p.de/0r75.