Letmathe. Der Sängerbund ehrt bei seinem letzten Jahresabschluss im Haus Höynck langjährige Sänger und singt dem scheidende Wirts-Ehepaar ein Ständchen.

MGV-Sängerbund: Klangvoller Abschied voll Wehmut

Zu ihrer letzten Jahresabschlussfeier im Haus Höynck sind die Sänger des MGV-Sängerbundes Letmathe mit ihren Frauen in das traditionsreiche Vereinslokal eingekehrt. Eingeladen waren auch die Sänger des Männerchors Oestrich und ihre und ihre Frauen. Wehmütig begrüßte der 1. Vorsitzende Herbert Grieger die Gäste. 26 Jahre hat der Sängerbund hier neben seinen wöchentlichen Chorproben viele schöne Stunden verbracht, etwa bei Weihnachtsfeiern und musikalischen Frühschoppen. Dass Haus Höynck zum Jahresende endgültig schließt, wurde einhellig mit großen Bedauern aufgenommen.

Erinnerungen ans Konzert mit den Ural-Kosaken im Dom

In einem kurzen Rückblick ließ Herbert Grieger das 150. Jubiläumsjahr des Sängerbundes Revue passieren und betonte dabei die erfolgreiche Kooperation mit dem Männerchor Oestrich. Insbesondere erinnerte er an das Freundschaftssingen im Saalbau und das Gala-Konzert mit dem Ural-Kosakenchor im Kiliansdom vor mehr als 500 Zuhörern. Filmaufnahmen von diesem besonderen Ereignis sorgten für gute Unterhaltung. Film- und Tonqualität wussten zu überzeugen und so mancher sah sich veranlasst, spontan eine DVD zu erwerben. Nicht nur der Film war ein Höhepunkt des Abends, auch das anschließende Festessen, zum letzten Mal serviert von Vereinswirt Wilhelm Höynck.

An diesem Abend wurden auch langjährige Sänger geehrt. Vom Sängerbund Letmathe: Clemens Aumüller für 30 Jahre und Herbert Grieger für 50 Jahre. Vom Männerchor Oestrich: Ulli Immhof für 25 Jahre, Tim Tölle für 40 Jahre und Werner Wilicelek für 50 Jahre. Die Ehrungen nahmen Herbert Grieger und der Vizevorsitzende Hubert Claas vom Sängerbund und Bruno Bickmann als 1. Vorsitzender des Männerchors vor. Mit dem Lied „Dankeschön und auf Wiederseh’n“ wurde das Vereinswirte-Ehepaar in ihren wohl verdienten Ruhestand verabschiedet.