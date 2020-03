Mordversuch in Bäckerei: Prozess im Mai

Was von der Filialleiterin theatralisch als tragischer Betriebsunfall in einer Bäckerei an der Hagener Straße geschildert worden war, entpuppte sich vier Wochen später als mutmaßliches Kapitalverbrechen, bei dem eine 19-jährige Verkäuferin lange zwischen Leben und Tod geschwebt hatte.

Die Chefin soll der Mitarbeiterin, so heißt es in der Anklage, am 18. November ein Fleischermesser in den Bauch gerammt haben, um sie zu töten. Damit habe sie verhindern wollen, dass herauskommt, wo das Geld aus zwei Tageseinnahmen geblieben ist. Für versuchten Mord und Untreue muss sich voraussichtlich ab Mai eine 48-jährige Hemeranerin vor dem Hagener Landgericht verantworten: Hohe Schulden scheinen der Hintergrund dafür zu sein, dass eine Hemeranerin im November zweimal die Tageseinnahmen in der Bäckerei unterschlug: rund 2000 Euro. Obendrein soll sie die Abrechnung mit dem Namen der Kollegin gefälscht haben, um den Verdacht auf diese zu lenken. An dem Tag soll die Filialleiterin ihre Mitarbeiterin unter einem Vorwand in die Abstellkammer gelockt haben. Dort soll sie die ahnungslose Kollegin dann heimtückisch mit dem Messer attackiert haben, um sie zu töten. Mit dem Fleischermesser soll sie die Bauchspeicheldrüse und eine Arterie durchtrennt und sie am Magen verletzt haben. Ihr Opfer konnte sich noch in den Verkaufsraum schleppen, wo Zeugen Erste Hilfe leisteten und den Notart riefen, der die verletzte Frau dann in ein Krankenhaus einlieferte, wo sie notoperiert wurde. Die 19-jährige Frau musste zweimal wiederbelebt werden, lag lange im Koma. Die mutmaßliche Täterin sitzt seit Dezember in U-Haft.