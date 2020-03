„Pätchwork“: Karten für zweite Vorstellung

Letmathe. Die neue Theatergruppe „Pätchwork“ bietet eine zweite Vorstellung an, nachdem die Premiere bereits ausverkauft ist.

Die neue Letmather Theatergruppe „Pätchwork“ weist darauf hin, dass der Aufführungstermin für die Premiere des ersten Stücks unter dem Titel „Was ein Theater“ am Samstag, 21. März im Försterhaus „Schulte im Ostfeld“ ausverkauft ist. Karten gibt es aber noch für die zweite Aufführung am Sonntag, 22. März, um 15.30 Uhr (Einlass 14 Uhr). Erhältlich sind die Karten für zehn Euro im Försterhaus, in der „kleinen Buchhandlung“ und beim Friseurstudio „Hairzstück“. Erreichbar ist die Theatergruppe „Pätchwork“ unter 02374/1679310.