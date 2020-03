Nicht jeder ist glücklich mit der neuen Postfiliale an der Hagener Straße. Für Unmut sorgen bei Kunden derzeit vor allem überflüssige Wege infolge von Paket- und Briefsendungen, die nicht wie auf der Benachrichtigungskarte versprochen zur Abholung bereitstehen. „Wir können nichts dafür“, beteuert die Angestellte Regine Kappenstein. Bei einem Besuch am Mittwochnachmittag stehen die Kunden fast sofort Schlange, als die Filiale um 14.30 Uhr nach der Mittagspause wieder öffnet.

Nicht gewartet, keine Karte oder falsche Uhrzeit

„Wir können nur das rausgeben, was bei uns abgegeben wird“, erklärt die Mitarbeiterin und meint damit die Briefe, Päckchen und Pakete, die Post- und DHL-Boten in der Filiale deponieren, wenn sie die Empfänger zu Hause nicht angetroffen haben. Das hält Regina Kappenstein nicht in jedem Fall für glaubwürdig, eher vertraut sie auf Kunden die zum Beispiel berichten, dass sie nach dem Klingeln sofort zur Tür gehastet seien und der Bote trotzdem schon nicht mehr da war.

Manchmal werde gar nicht erst geklingelt oder die Benachrichtigungskarte fehle. „Oder die Boten schreiben die falsche Uhrzeit auf und die Kunden stehen dann vor der verschlossenen Tür“, nennt die Mitarbeiterin ein weiteres Beispiel. Sogar in der blauen Tonne seien Pakete schon gefunden worden. Den Ärger der Betroffenen kann sie nachvollziehen, wirbt aber gleichzeitig um Verständnis: „Wir kriegen das alles ab. Sie hätten gestern mal hier sein müssen“, verweist sie auf einen besonders harten Tag am Schalter, bei dem die Beschwerden kein Ende nehmen wollten.

Das Stimmungsbild bei den Kunden am Dienstag ist gemischt. Etwa die Hälfte ist völlig zufrieden mit dem Prozedere, ein Viertel hat nur selten oder erst ein einziges Mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Der Rest, also etwa jeder Vierte, wirkt frustriert: Regelmäßig und in vielen Fällen schon seit längerem gebe es Probleme. „Es klappt seit zwei Jahren nicht, im ganzen Haus ist das das selbe. Einmal hatte ich ein Handy bestellt, und die Abholkarte war bei einer Nachbarin im Briefkasten. Das hätte weg sein können“, klagt eine Oestricherin.

Ein junger Mann aus Letmathe versucht seit fast einer Woche, ein Paket abzuholen, das laut Benachrichtigung vor Tagen schon in der Filiale bereit liegen sollte. Zum dritten Mal stellt er sich heute in die Schlange – dieses Mal hat er Glück. Einen anderen Kunden klärt Regina Kappenstein wenig später darüber auf, dass er die Karte nicht aufmerksam gelesen hat: „Schauen Sie mal, Mittwoch ab 16 Uhr steht da.“

Kunden machen ganz unterschiedliche Erfahrungen

In der alten Filiale an der Reinickendorfer Straße sei vieles besser gelaufen, finden manche. „Die hatten mehr Personal, da musste man nicht so lange warten. Die Leute stehen hier oft bis auf die Straße, das nervt“, meint eine Kundin. Einige wünschen sich einen Briefmarkenautomaten, um dafür nicht von den Öffnungszeiten und der Schlange am Schalter abhängig zu sein.

Unzufrieden sind einige auch mit den Parkmöglichkeiten, nicht jeder hat das Glück, direkt vor der Tür einen Stellplatz zu ergattern. Das betrachtet allerdings nicht jeder als Problem. „Es ist ja wohl zumutbar, vom Neumarkt oder vom Saalbau hier hinzulaufen. Immerhin stehen die Leute jetzt nicht mehr da oben im absoluten Halteverbot“, erklärt ein Oestricher.

Eine Hohenlimburgerin, die in Letmathe arbeitet, merkt an, dass es Berufstätige schwer hätten mit den Öffnungzeiten – um 18.30 Uhr ist Schluss. Immerhin bei der Frage einer Kundin, ob sie etwas kopieren könne, kann Regina Kappenstein Hoffnung wecken: „Wir bekommen noch ein Kopiergerät.“