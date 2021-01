R-Café Letmathe - Zuversicht trotz Millionenschadens

Letmathe Im entkernten R-Café schreiten die Reparaturen nach dem Wasserschaden voran. Bis März oder April soll das Restaurant wieder öffnen.

Nackter Beton, Rohre und Kabel dominieren das Bild: Das Innere des R-Cafés mutet derzeit wie ein Rohbau an. Arbeiter huschen durch die Szenerie, mittendrin steht Geschäftsführer Serkan Yesil und berät sich mit Fachleuten. Seit Anfang November ist die Systemgastronomie wegen eines Wasserschadens geschlossen – und der geht in die Millionen, lässt Yesil durchblicken.

„Von Corona bekomme ich gerade nichts mit, die Baustelle reicht mir“, kommentiert der Gastwirt. Trotzdem habe er „Glück im Unglück“: Erstens fällt die erzwungene Schließung in einen Zeitraum, in dem wegen der strengen Hygieneauflagen ohnehin nicht viel Umsatz zu machen ist. Wann Restaurants wieder öffnen dürfen, ist derzeit nicht mit Gewissheit abzusehen. Zweitens bleibt Serkan Yesil wohl nicht auf dem Schaden sitzen: „Das ist ein Fall für die Versicherung.“

Wer genau am Ende bezahlen muss, sei noch nicht klar. Beim Bau seien viele Gewerke beteiligt gewesen, sagt Yesil ausweichend, und alle, die als Verantwortliche in Frage kämen, hätten Gutachter geschickt: „Wir hatten ein halbes Dutzend Sachverständige hier, bei solchen Schadenshöhen werden Spezialisten beauftragt. Einer kam zum Beispiel aus Stuttgart.“

Angesprochen auf den nahezu identischen Vorfall im R-Café Arnsberg, wo Ende 2018 ebenfalls ein massiver Wasserschaden entdeckt worden war und das in der Folge 99 Tage geschlossen blieb, räumt Serkan Yesil ein: „Das ist wirklich ein verrückter Zufall. Wir machen intern schon Witze darüber.“ Die Standorte Arnsberg-Neheim und Letmathe gehören zu dem selben Unternehmen, das als Franchisenehmer der „Café Extrablatt“-Kette auftritt. Die beiden Vorfälle hätten aber nichts miteinander zu tun, betont Yesil, in Arnsberg sei auch „ein ganz anderer“ Bauunternehmer zuständig gewesen.

Was in Letmathe passiert ist, erläutert der Geschäftsführer beim Ortsbesuch noch einmal etwas detaillierter. Wohl schon ein Jahr, bevor der Schaden schließlich entdeckt wurde, begann demnach unterhalb der Küche Wasser durch eine undichte Stelle an einem Bodenablauf auszutreten und ins Fundament zu sickern. „Die Feuchtigkeit hat sich über die gesamte Fläche des Gebäudes ausgebreitet.“ Zur Brücke hin bestehe ein leichtes Gefälle und das Leck habe am gegenüberliegenden Ende gelegen, erklärt Yesil, was die Ausbreitung des Wassers begünstigt habe. „Bemerkt habe ich den Schaden erst, als es im Keller rauskam“, berichtet er weiter, zu diesem Zeitpunkt sei das Wasser bereits nach oben in die Wände gezogen.

Nach ersten Untersuchungen durch Sachverständige stand bald fest: Der durchnässte Estrich, der auf einer Isolierschicht aus Styropor ruht, die wiederum auf dem Beton-Fundament liegt und durch die diverse Versorgungsleitungen führen, muss erneuert werden. In Nebenräumen ist das teilweise bereits geschehen, das Bodenniveau ist dort deutlich höher. Für diese Maßnahme ließ Serkan Yesil nicht nur das Mobiliar, sondern sämtliche Innenelemente inklusive Waschbecken und Fliesen in den WC-Räumen abmontieren, die Wände werden neu verputzt. „Ich hätte nicht überall alles rausreißen müssen, aber ich habe darauf bestanden. Ich möchte nicht, dass wir in ein paar Jahren wieder da stehen“, sagt er und meint Spätfolgen durch nicht restlos abgetrocknete Feuchtigkeit in der Gebäudesubstanz.

Von dem Innenleben des Restaurants ist vor Ort nichts zu sehen. Eine Spedition aus Siegen habe alles abgeholt und eingelagert: „Die haben alles mitgenommen, bis auf die letzte Schraube.“ Wenn die Sanierung fertig ist, soll alles wieder eingesetzt werden – mit ein paar Veränderungen, wie Serkan Yesil ankündigt. Eine aktive Lüftungsanlage solle eingebaut werden und neben frischerer Atemluft natürlich auch mehr Sicherheit gegen Infektionen bieten. So weit, Desinfektionsgeräte wie UV-Lampen zu installieren, geht der Geschäftsführer dabei allerdings nicht.

Stattdessen sollen Glasscheiben an neuralgischen Punkten für mehr Hygiene sorgen, denn damit habe es hier und da Probleme gegeben, räumt Yesil ein: „Als wir noch geöffnet hatten, mussten wir ja die Abstandsregeln umsetzen, dadurch konnte ich nicht mehr so viele Sitzplätze wie vorher anbieten. Teilweise waren das fast 40 Prozent weniger. Das hat leider dazu geführt, dass viele Gäste warten mussten.“ Das Ordnungsamt sei mehrfach zur Kontrolle der Mindestabstände da gewesen und habe auch Bußgelder verhängt. Die habe er anstandslos bezahlt, betont Serkan Yesil: „Natürlich hat mich das geärgert, eigentlich wissen ja alle, wie man sich verhalten soll. Aber in diesen Zeiten hat man als Geschäftsführer einer Gastronomie nicht nur die Aufgabe, den Betrieb am Laufen zu halten, man ist auch in der Verantwortung aufzupassen, dass sich die Leute an die Corona-Maßnahmen halten.“

Infektionen innerhalb der Belegschaft habe es nicht gegeben. Die derzeit 50 Mitarbeiter – 26 Vollzeitbeschäftigte, 24 Aushilfen – würden aktuell weiter bezahlt, sagt Yesil: „Das bezahle ich aus eigener Kasse, dafür gehe ich in Vorleistung. Aus meiner Sicht sind aber auch das Kosten, die die Versicherung zu übernehmen hat.“ Im März oder April soll das R-Café wieder öffnen, wenn der Lockdown bis dahin vorbei ist. Anderenfalls werde das Liefer- und Abholgeschäft wieder aufgenommen, obwohl sich das bislang finanziell nicht gelohnt habe: „Stellenweise hatte ich dadurch mehr Waren- und Personalkosten als Einnahmen“, blickt Yesil auf den ersten Lockdown zurück. „Das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es geht darum, Präsenz zu zeigen.“

Sobald der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden könne, werde der Mitarbeiterstamm wieder auf 70 erweitert, um der Nachfrage gerecht zu werden. Die sei im vergangenen Jahr zwar nicht mit den ersten Monaten nach der Öffnung im Jahr 2019 vergleichbar, aber immer noch zufriedenstellend. Daher habe er auch keinen Zweifel an Letmathe als lukrativem Standort, betont Serkan Yesil, der sich finanziell abgesichert sieht und zuversichtlich in die Zukunft blickt: „Bei Corona hat jeder eine andere Perspektive, ich persönlich bin optimistisch.“