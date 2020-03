Die ältesten Gebäude einer Stadt könnten die meisten Geschichten erzählen – wenn sie sprechen könnten. Haus Letmathe gilt als der unumstrittene Methusalem, ein Teil der Bausubstanz soll mehr als 600 Jahre auf dem Buckel haben. Mit Blick auf die erste urkundliche Erwähnung prangt an der Toreinfahrt des früheren befestigten Hofes sogar das Jahr 1036. Was die neuere Geschichte des Hauses angeht, ist es Heimatforscher Hartwig Willmes gelungen, die Antwort auf eine lange ungelöste Frage zu ermitteln.

Es geht um Friedrich „Fritz“ Overweg, den letzten Erben der Immobilie. Fritz war eins der beiden Kinder aus der zweiten Ehe von August Overweg (1836-1909), dessen Büste heute vor Haus Letmathe zu sehen ist, und Anna Maria „Marie“ Ebbinghaus (1839-1902). Über Fritz’ Schwester Martha ist bekannt, dass sie 1924 in Warstein gestorben ist. Fritz Overweg selbst war zweimal verheiratet, zeugte keine eigenen Nachkommen und zog mit seiner zweiten Ehefrau und den beiden Töchtern derselben nach Freiburg im Breisgau. „Von dort verlor sich jede Spur über seinen Verbleib oder sein späteres Ableben“, berichtet Hartwig Willmes.

Zufallsfund im Stadtarchivmachte die Spur wieder warm

Fritz erbte das altehrwürdige Gebäude im Herzen von Letmathe von seinem ebenfalls bekannten Großvater Carl Overweg (1805-1876). Aktenkundig war bislang, das der nach Süddeutschland verzogene Fritz die geerbte Immobilie 1918 verkaufte, und zwar an den Fürsten Adolf von Bentheim-Tecklenburg, der sich erst 53 Jahre später wieder davon trennte. Dass er die Spur des letzten Erben wieder aufnehmen konnte, verdankt Hartwig Willmes einem Zufallsfund: „Im Stadtarchiv ist mir ein Schriftwechsel zwischen Fritz Overweg und der Stadt Letmathe aus den Jahren 1939 und 1940 in die Hände geraten. Darin geht es um eine Grundstücksangelegenheit bezüglich des alten evangelischen Friedhofs“, erläutert er.

Fritz Overweg erbte Haus Letmathe von seinem Großvater Carl Overweg und verkaufte es schließlich an die Fürstenfamilie Bentheim-Tecklenburg, die damaligen Besitzer von Schloss Hohenlimburg. Foto: Michael May / IKZ

Die Dokumente lieferten eine Adresse als Anhaltspunkt: die Provinzial-Heilanstalt Warstein, die tragische Bekanntheit erlangt hat durch das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten. Doch die naheliegende Vermutung, dass Fritz Overweg einer der 1575 Menschen ist, die von dort wegtransportiert und ermordet worden sind, bestätigte sich nicht: Sein Name fehlt in der Liste der Opfer, die als zuverlässig gilt. „Er wurde aber auch nicht, so wie seine Schwester, im Familiengrab in Letmathe bestattet. Das machte die Sache so rätselhaft“, erklärt Hartwig Willmes.

Auf Anregung der Forschungsstelle in Warstein hakte er daraufhin beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) nach, der das historische Archiv der Patienten­akten der Heilanstalt pflegt. Dort schließlich wurde er fündig und erhielt vom LWL folgende Auskunft: „(Laut Patientenakte) war er vom 24. September 1925 bis 30. September 1926, vom 23. Mai 1936 bis 30. Mai 1950 und letztmalig vom 21. August 1951 bis zu seinem Tode am 23. Mai 1955 in der Provinzial-Heilanstalt Warstein. Fritz Overweg wurde auf dem Anstaltsfriedhof (Grab-Nr. 4419) am 26. Mai 1955 beerdigt.“

Zu den längeren Klinikaufenthalten hat Hartwig Willmes eine Vermutung: „Er könnte dort als Teilnehmer des Ersten Weltkriegs wegen posttraumatischer Störungen behandelt worden sein.“ Über den Kriegseinsatz von Fritz Overweg und Verletzungen, die der dabei davontrug, ist jedoch nichts bekannt. Eine weitere Recherche im LWL-Archiv in Münster könnte Klarheit bringen.

Die nahe liegende Erklärungerwies sich nicht als richtig

Ein in Kopie beigefügtes Schreiben liefert auch die Erklärung, wie es dazu gekommen ist. Demnach arbeitete Fritz Overweg bis zum Mai 1946 als Angestellter in der Einrichtung und durfte, wohl auch wegen der Verdienste seines Vaters um die Verwaltung der Provinz Westfalen, als Pensionär dort wohnen bleiben. August Overweg hatte es in seiner politischen Laufbahn bis zum Landeshauptmann gebracht, ein Amt, dessen Bedeutung in etwa mit dem des heutigen NRW-Ministerpräsidenten vergleichbar ist. „Möglicherweise hat August Overweg die Heilanstalt mitbegründet“, sagt Willmes.

Fritz Overweg war dort laut Unterlagen in der Wirtschaftsabteilung tätig. „Das Kürzel ,Abr.’ könnte für ,Abrechnung’ stehen. Vermutlich war Fritz Overweg Jurist, wie sein Vater“, meint Hartwig Willmes. Dass er mit dem Euthanasieprogramm zu tun hatte, bezweifelt der Heimatforscher. „Die Familie war erzprotestantisch, das würde überhaupt nicht ins Bild passen.“ Er soll friedlich gestorben sein, ohne akute Erkrankung habe sein Herz am frühen Montagmorgen im Schlaf ausgesetzt, heißt es in den LWL-Akten – ein letztes Geschenk, könnte man sagen: Es ist sein 78. Geburtstag.