Rock- und Popfabrik Letmathe: Wieder zurück im Probenraum

Letmathe. Auch die Rock- und Popfabrik unterrichtet wieder unter Hygieneauflagen. Während des Lockdowns zeigte sich der Zusammenhalt.

„Wir sind froh, dass wir endlich wieder unterrichten dürfen“, lautet das Fazit von Jan Zimmer. Denn durch die Corona-Pandemie wurde der Alltag der Rock- und Popfabrik von jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt und kehrt nun langsam wieder zur Normalität zurück.

Als der Lockdown verhängt wurde, musste die Musikschule schnell agieren. „Gleich einen Tag, nachdem das Verbot für die Musikschulen verhängt wurde, haben wir direkt mit allen Lehrern kommuniziert“, berichtet Inhaber Jan Zimmer. Schnell wurde der Unterricht so umstrukturiert, dass er auch online angeboten werden konnte, per Skype, Facetime oder Zoom.

Zudem wurden auch Lehrvideos und Tutorials aufgenommen und verschickt. Bei der Entscheidung, wie der Unterricht weiter fortgesetzt werden kann, wurden die Schüler mit einbezogen, denn nicht bei allen konnte eine Umsetzung des Online-Unterrichts vorausgesetzt werden. „Online ist nicht immer das, was den Kindern in dem Moment gut tut“, merkt Jan Zimmer an. Jetzt, da auch wieder der persönliche Unterricht möglich ist, werden viele der ausgefallenen Stunden noch nachgeholt, damit kein Schüler im Nachteil ist.

Auch die Tanzschule hatte das Kursprogramm auf online umgestellt, so dass die Tanzschüler zuhause im Schlafzimmer trainiert haben. „Gerade weil für die Kinder und Jugendlichen auch die Schule ausgefallen ist, haben die das Onlineangebot aufgesaugt wie ein Schwamm“, berichtet Jan Zimmer weiter.

Zusammenhalt zwischen Musikschule und Kunden

Jan Zimmer ist stolz, dass sein Team in so kurzer Zeit ein Konzept entwickeln und umsetzen konnte, und dankbar, dass die Kunden alles so gut aufgenommen haben. Dadurch zeige sich der große Zusammenhalt zwischen Schülern, Lehrern und Eltern. Die Corona-Pandemie ist für die Musikschule und ihre Lehrer auch existenziell bedrohend. Da die Musikschule privat geführt ist, gibt es keine Förderung vom Land. Und auch für die Dozenten, die freiberufliche Musiker sind, ist das Unterrichten ein wichtiges Standbein, insbesondere weil durch die Corona-Pandemie die Einnahmen für Konzerte weggefallen sind. Gleiches gilt ebenfalls für die freiberuflichen Tänzer der Tanzschule der Rock- und Popfabrik.

Aus diesem Grund ist er auch froh, dass die Kunden die Umstellung so gut aufgenommen haben. „Unsere Kunden haben gesagt, dass es besser so läuft, als das es in drei bis vier Monaten keine Rock- und Pop Fabrik mehr gibt.“

Unterricht mit eigenem Hygienekonzept

Jetzt darf auch wieder vor Ort unterrichtet werden, unter der Einhaltung eines eigenen Musikschul-Hygienekonzepts. Im Café ein Getränk genießen, mit Freunden und Bekannten ins Gespräch kommen, und schließlich mit dem Dozenten für den Einzelunterricht in den Unterrichtsraum gehen oder im Bandcoaching das Musizieren praktisch vertiefen – so familiär, gemütlich und einladend kennt man den Musikschulbetrieb normalerweise, doch unter den Vorsichtsmaßnahmen ist das nur noch eingeschränkt möglich. „Die Schüler kommen oder werden von ihren Eltern auf die Minute genau zum Unterricht gebracht“, berichtet Jan Zimmer. Und bevor es in den Unterrichtsraum geht, müssen sich die Schüler die Hände waschen und desinfizieren.

Zudem gibt es für den Unterricht selbst Veränderungen. Für den Klavierunterricht zum Beispiel wurden zusätzliche Instrumente dazugestellt, damit Schüler und Lehrer nicht zusammen auf einer Tastatur spielen müssen.

Bandproben sind zwar wieder erlaubt, auf Bandcoachings wird aber noch verzichtet, auch die musikalische Früherziehung findet noch nicht wieder statt. „Die Risikobereiche haben wir erstmal außen vor gelassen. Da sind wir ganz vorsichtig.“

Vorsichtig ist man auch in der Tanzschule: „Wir haben die Umkleidekabinen geschlossen. Die Schüler müssen bereits umgezogen zum Unterricht kommen“, erklärt Leiterin Ramona Utermann. Damit sich die Teilnehmer der Tanzkurse nicht begegnen, gibt es getrennte Ein- und Ausgänge. Zudem wurde der Boden der Trainingsräume vermessen und abgeklebt, sodass für jeden Schüler zwei Quadratmeter Platz ist.