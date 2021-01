"Sabine" pustet Bäume um, Heuballen-Großbrand am Ahm

Mit Feuerwerkskörpern haben Unbekannte im September die 180 Strohballen am Ahm in Brand gesetzt, ergeben Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Letmathe Auch im Jahr 2020 gibt es an der Lenne Brände und schwere Unfälle. Todesopfer sind nicht zu beklagen

Von Katastrophen, die nicht durch Krankheitserreger ausgelöst werden, bleibt Letmathe im Jahr 2020 überwiegend verschont. Zunächst müssen sich vor allem Bewohner von Häusern in Hang- und Kuppellage festhalten, als im Februar das Sturmtief „Sabine“ über Mitteleuropa hinwegfegt und dabei auch an der Lenne einige Schäden anrichtet. Vor allem auf der Grürmannsheide reißen die Orkanböen in der Nacht Bäume um, auf ein Hausdach stürzen gleich zwei Bäume.

Ein Forsthaus oberhalb der Oeger Straße wird gleichsam getroffen. Die Oestricher Bauernfamilie Geitmann ist am Tag danach mit schwerem Gerät im Einsatz, um in dem eigenen Waldstück auf der Grürmannsheide aufzuräumen – dort sind zahlreiche Bäume entwurzelt worden, viel hat "Sabine" nicht übrig gelassen. Einige Anwohner bemängeln, dass die Feuerwehr nicht oder nicht frühzeitig gekommen sei, um Sturmschäden wie umgefallene Bäume zu beseitigen. Die Brandschützer verteidigen sich: Man könne das Leben von Feuerwehrleuten nicht riskieren, um Sachwerte zu retten. Solange Hausbewohner ihrerseits nicht in Gefahr sind, seien Versicherer und Handwerksbetriebe die richtigen Ansprechpartner, nicht die Feuerwehr.

Das Unwetter verläuft insgesamt glimpflich, Verletzungen sind am nächsten Tag nicht zu beklagen. Auch der Sachschaden hält sich, verglichen mit früheren Stürmen, insgesamt in Grenzen. Auch wenn das Sturmtief Erinnerungen an den verheerenden Orkan „Kyrill“ im Jahr 2007 weckt, sind die beiden Stürme kräftemäßig nicht zu vergleichen: Auf einer Skala von eins bis zehn sei Kyrill damals mit neun einzuordnen gewesen, während es „Sabine“ 13 Jahre später nur auf eine Fünf gebracht habe, sagen Fachleute.

Im September bekämpfen rund 160 Einsatzkräfte einen Großbrand im Bereich des Ahm: Wie sich später herausstellt, haben Unbekannte auf einer Wiese gelagerte Heuballen angezündet. Das Feuer breitet sich rasant aus, bald brennen 180 Stück. Feuerwehrleute aus Hagen, Letmathe und Iserlohn sowie Kräfte vom THW rücken ab dem späten Nachmittag aus, der Brand ist erst gegen Mitternacht unter Kontrolle. Um an die Glutnester heranzukommen und diese gänzlich zu löschen, müssen alle betroffenen Heuballen mit speziellen Radladern auseinander gezogen werden – das dauert bis zum nächsten Morgen.

Durch den konzentrierten Einsatz vieler Kräfte kann verhindert werden, dass der Brand auf den nahe gelegenen Wald übergreift. Die Kriminalpolizei ermittelt als Brandursache Feuerwerkskörper. Eine Fahndung nach den Verantwortlichen beginnt.

Auch abseits von Großereignissen sind Feuerwehr und Rettungskräfte regelmäßig im Einsatz. Im Februar gerät der Dachstuhl eines Wohnhauses am Eichendorffweg in Brand. Ein 66-jähriger Bewohner greift zum Feuerlöscher und zieht sich Verbrennungen sowie eine Rauchvergiftung zu. Rund 60 Einsatzkräfte bringen die Flammen unter Kontrolle, das Haus ist am Ende jedoch unbewohnbar. Der Sachschaden ist erheblich.

Tage später rückt die Feuerwehr zu einem Industriebetrieb ins Gewerbegebiet Markenfeld aus, wo eine Absauganlage brennt, die binnen einer Stunde gelöscht werden kann.

Ebenfalls im Februar ertönen Explosionen in Genna: Gasflaschen, die in einer dortigen Kleingartenanlage lagern, werden von einem Brand in einer Gartenlaube entzündet. Die Feuerwehr veranlasst vorübergehend eine Sperrung der in unmittelbarer Nähe gelegenen Ruhr-Sieg-Bahnstrecke, über den Bahnübergang an der Bergstraße werden Schläuche zur Wasserversorgung verlegt. Rund 30 Kräfte sind im Einsatz, eine Hütte wird zerstört.

Im April brennen zwei weitere Gartenlauben in der Kleingartenanlage an der Gennaer Straße aus. Als die Feuerwehr eintrifft, stehen bereits eine Hütte, Bäume und Hecken lichterloh in Flammen. Die Einsatzkräfte haben Schwierigkeiten, mit ihrem Gerät nah genug an den Brandherd zu gelangen. 25 Feuerwehrleuten gelingt es, das Feuer innerhalb von 75 Minuten zu löschen. Die Brandursache ist unklar, verletzt wird niemand.

Im Mai brennt der Dachstuhl eines Wohnhauses an der Straße Im Oberdorf aus. Mit zwei Drehleitern und einem gleichzeitigen Löschangriff von innen und außen bringt die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, das Haus gilt anschließend jedoch als unbewohnbar. Die Bewohner können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, rund 60 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Zur Brandursache wird ermittelt.

Zwei Jugendliche werden im September bei Unfällen im Straßenverkehr schwer verletzt. Zunächst verunglückt ein 16-Jähriger an der Aucheler Straße mit seinem Roller: Nach der Kollision mit einem Auto wird er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Lünen geflogen. Tage später landet der Helikopter schon wieder in Letmathe, diesmal auf der Schwerter Straße: Auf der Höhe des Waldstadions ist ein 14-Jähriger angefahren und schwer verletzt worden, er kommt in eine Dortmunder Klinik.