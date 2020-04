Oestrich. Osteraktion der ev. Kirchengemeinde Oestrich-Dröschede

Die evangelische Kirchengemeinde Oestrich-Dröschede hat für Ostern unter dem Motto „Schenk uns (d)ein Lebenszeichen“ eine Aktion geplant. Denn auch in Corona-Zeiten feiert die Kirchengemeinde das Leben – dieses Jahr halt nur anders und nicht gemeinsam. Deshalb fordert die Gemeinde alle Mitglieder auf, Ostereier zu bemalen. Ob allein, zu zweit oder mit den Kindern, ob mit oder ohne Botschaft, ob kunstvoll oder einfach – alle Ostereier sind gerne gesehen. Die bemalten Eier sollen dann am Ostersonntag zwischen 10 und 18 Uhr zur Kirche gebracht werden und mit ihnen dann der Osterstrauß vor dem Kirchenportal schön geschmückt werden.

Wer den Gang zur Kirche nicht mit einem Spaziergang nutzen möchte und aus Gründen des Coronavirus lieber zuhause bleiben möchte, der kann die Ostereier auch abholen lassen. Die Eier werden am Karsamstag, 11. April, vor der Haustür abgeholt. Per Mail oder Telefon wird ein Zeitpunkt für die Abholung festgelegt. Erreichbar ist die Gemeinde unter 0171/4482606 oder isabelle.niehus@kk-ekvw.de – dort werden auch weitere Fragen zu der Aktion „Schenk uns (d)ein Lebenszeichen beantwortet. So soll ein österlicher Gruß an alle Menschen gehen. Ein buntes Zeichen des österlichen Lebens, von allen für alle – ganz ohne Ansteckungsgefahr.