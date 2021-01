Corona-Pandemie So geht es einer Bestatterin aus Letmathe in der Krise

Letmathe Viele Bestatter arbeiten derzeit am Limit. Martina Waigand bleibt im Umgang mit der Pandemie gelassen – trotz einiger neuer Probleme.

Die Klagen häufen sich: Immer mehr Bestatter würden am Limit arbeiten, heißt es vom Bundesverband der Bestatter. So sollen sich in den besonders vom Coronavirus betroffenen Regionen im Osten Deutschlands die Särge stapeln, weil die Krematorien ausgelastet sind. Die Branche fühlt sich alleingelassen – mit unklaren gesetzlichen Regelungen und trauernden Angehörigen, denen Gespräche per Telefon oder Videokonferenz in einer solchen Angelegenheit schwerfallen. Durch das Kontaktverbot fehlt es ohnehin an menschlicher Nähe und tröstlichen Umarmungen.

Martina Waigand vom gleichnamigen Letmather Bestattungsinstitut stößt nicht ins selbe Horn, auch wenn die Pandemie sie vor „praktische Herausforderungen“ stelle: „Bei uns geht alles seinen gewohnten Gang. Mich macht vielmehr traurig, dass sich die Abläufe bei den Trauerfeiern so verändert haben und dadurch zum Beispiel weniger Menschen am Sarg Abschied nehmen dürfen.“ Den trauernden Familien falle die Auswahl manchmal schwer: Wer darf mit in die Trauerhalle und wer nicht? Auch habe sie festgestellt, dass die Betroffenen die Anzahl der Gäste bewusst klein halten. „Sie haben Angst sich mit Corona anzustecken“, berichtet Waigand, die das Traditionsunternehmen in der vierten Generation führt.

Maximal 50 Gäste können derzeit auf dem Vorplatz der Friedhofskapelle und auf dem Weg zur Grabstelle an der Bestattung teilnehmen. Es gelten die üblichen Hygieneregeln wie Abstandhalten und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Natürlich komme es hin und wieder vor, dass Angehörige so von ihrer Trauer übermannt würden, dass sich diese dann weinend in den Armen liegen, sagt Waigand. Das bringt die Bestatterin in eine schwierige Lage: „Die Regelungen sind schwammig. Wer ist in diesem Fall für die Einhaltung der Corona-Regeln zuständig? Ist es der Bestatter, ist es die Familie?“

Wenn feststeht, dass der Tote mit Covid-19 infiziert war, sind besondere Vorsichtsmaßnahmen für Martina Waigand und ihr Team angezeigt: „Natürlich frage ich beim Erstkontakt mit den Hinterbliebenen nach Corona. Die Sicherheit der Mitarbeiter steht bei uns an erster Stelle. Es müssen dann besondere Vorkehrungen getroffen werden. Wir verwenden besondere Schutzkleidung und mindestens zwei Bodybags.“ Corona-Verstorbene dürfen zudem nur in einem hygienisch abgedichteten Sarg bestattet werden. Ein weiteres Problem für die Bestatterin: „Es steht derzeit noch überhaupt nicht fest, ob Corona-Tote über den Tod hinaus ansteckend sind“.

Diese Frage bewegt derzeit viele, die mit Erkrankten oder auch mit den Verstorbenen umgehen. Also zum Beispiel Personal in Krankenhäusern, in Kirchen oder eben – wie bei Martina Waigand – in Bestattungsunternehmen. Sind die Toten ansteckend? Wie groß ist die Gefahr? Und wie kann man sich schützen? Ebenso wenig lässt sich sagen, ob es wirklich notwendig ist, dass die Toten gänzlich isoliert werden und Angehörige sie vor der Bestattung nicht noch einmal sehen dürfen. Derzeit läuft eine Studie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die Klarheit bringen soll. Dort wird untersucht, ob an Verstorbenen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, Spuren des Virus nachweisbar sind.

Martina Waigand geht mit ihren insgesamt sieben Mitarbeitern auf Nummer sicher. Eine Häufung von Todesfällen in diesem Herbst und Winter habe sie nicht festgestellt. Auch die These, dass in der dunklen Jahreszeit mehr gestorben werde, kann sie nicht bestätigen. „Es gibt da einen Spruch: ,Wenn der Saft aus den Bäumen und in die Bäume schießt, dann sterben die Leute‘, aber das habe ich bisher so nicht festgestellt.“ Es liege wohl eher daran, dass man in dieser Zeit sensibilisiert für den Tod sei und deshalb Trauerfälle stärker im Gedächtnis blieben.

Hat das Virus den Umgang mit dem Tod verändert? „Es wird verstärkt Vorsorge für den Todesfall getroffen, damit dann genügend Geld da ist und die Angehörigen nicht die Kosten der Beerdigung tragen müssen“, sagt die Bestatterin. Statt der früher üblichen Sterbegeldversicherung werde vermehrt ein Vorsorgevertrag direkt mit dem Bestatter geschlossen. Auf dieses Konto würden dann rund 5000 Euro eingezahlt. Das Treuhand-Konto habe einen klaren Vorteil: „Das Sozialamt kommt da in den meisten Fällen nicht ran. Das Geld kann somit nicht als Vermögen zur Abdeckung der Kosten im Pflegefall herangezogen werden.“

Ob Pandemie oder nicht: Für Martina Waigand sind vor allem Empathie und Feingefühl die wichtigsten Voraussetzungen für ihren Beruf. „Die Angehörigen fallen nach dem Tod eines geliebten Menschen in ein tiefes Loch. Hier braucht es viel Fingerspitzengefühl“, weiß die Bestatterin aus ihrer 40-jährigen Berufserfahrung. Niemand dürfe in dieser schwierigen Phase zu einer Entscheidung gedrängt werden, man müsse nichts überstürzen. „In Deutschland muss eine Bestattung innerhalb von zehn Tagen erfolgen, da kann man auch Rücksicht auf die Angehörigen nehmen.“ Ihr Rat: „Jeder sollte den Mut fassen, sich frühzeitig Gedanken über seinen Bestattungsort und die Bestattungsform zu machen und darüber mit der Familie zu sprechen.“