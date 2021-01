Distanzunterricht So läuft der Lockdown-Schulstart an Letmather Grundschulen

Letmathe/Grüne Wenn Sechsjährige plötzlich im Homeoffice arbeiten sollen - zwei Grundschul-Leiter berichten vom Distanzunterricht

An den heimischen Schulen ist gestern das Unterrichtsjahr 2021 gestartet – mitten im harten Lockdown. Die aktuell bis 31. Januar gültigen Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW geben Distanzunterricht vor. Anders als es 2020 teilweise der Fall war, gilt diese Anordnung für alle Schulformen und Jahrgänge. Selbst Erstklässler müssen damit aus der Ferne beschult werden. Die Frage, ob, wie und wie gut das derzeit funktioniert, haben wir mit Andrea Offermann und Peter Ueter erörtert: Die beiden leiten die Saatschule in der Grüne beziehungsweise die Kilianschule in Letmathe.

An beiden Bildungseinrichtungen hat der Distanzunterricht direkt am Montag begonnen, obwohl sie sich damit noch bis Mittwoch hätten Zeit lassen können. Die Landesregierung hat nämlich dazugelernt und zwei Tage Übergangsfrist eingeräumt, damit Schulen die Möglichkeit haben, nach dem Ende der Weihnachtsferien die Umstellung vom Präsenzunterricht organisatorisch auf die Beine zu stellen. Das heißt nicht, dass Schulleitung und Lehrerschaft erst gestern mit den Vorbereitungen dazu begonnen haben. Im Gegenteil: „Die Kollegen knien sich da seit Wochen rein“, betont Peter Ueter.

Am Montag hatten aber zum Beispiel Eltern Gelegenheit, Lernmaterialien wie Bücher abzuholen – so viele Erwachsene und so wenige Kinder wie gestern und heute dürften die beiden Schulgebäude selten beherbergt haben. Die Zahl der Letzteren ist trotz der Vorgabe, auf Distanz zu unterrichten, nicht null: Auch in diesem Lockdown haben Eltern wieder die Möglichkeit, ihre Kinder im Rahmen einer „Notbetreuung“ doch in die Schule zu geben. Am Montagvormittag wurden an der Saatschule um die zehn, an der Kilianschule etwa 25 Kinder betreut. „Es gehen aber noch Anmeldungen ein. Bei uns können Eltern die Notbetreuung jeweils für einen Zeitraum von drei Wochen arrangieren“, erklärt Andrea Offermann.

Was vormals nur Angestellten in „systemrelevanten“ Berufen zustand, ist jetzt eine Ausnahme, die alle Eltern geltend machen können – sofern sie nachweisen, dass sie die Betreuung zu Hause zur Unterrichtszeit nicht leisten können. Diese Aufgabe, stellt Peter Ueter klar, gehe deutlich über die bloße Aufsichtspflicht hinaus: „Ich bin selbst Vater von vier Kindern, zwei davon sind noch im Grundschulalter. Die beiden Großen machen das mit dem Distanzunterricht selbst, aber bei den Kleinen muss jemand daneben sitzen – da ich jetzt hier in der Schule bin, übernimmt das meine Frau.“

Man könne einem sechsjährigen Kind nicht einfach Aufgaben schicken und erwarten, dass es die Dateien selbstständig ausdruckt, bearbeitet, einscannt, in ein geeignetes Format konvertiert und wieder zurückschickt, macht der Schulleiter an einem Beispiel deutlich, welche Herausforderungen der Distanzunterricht mit sich bringt. Zunächst einmal müssen überhaupt geeignete Geräte in den Haushalten vorhanden sein – und davon auch genug, merkt Andrea Offermann an: „Es geht ja nicht nur um Familien, die sich die Technik nicht leisten können, sondern auch um solche, die schlichtweg mehrere Kinder in der Schule haben. Wenn die dann morgens alle gleichzeitig an unterschiedlichen Videokonferenzen teilnehmen sollen, wird es schnell eng.“

Auch die Schulen selbst sind im vergangenen Jahr in Sachen Hard- und Software nicht gerade mit Siebenmeilenstiefeln vorangeschritten. „Es hakt überall. Wir sind insgesamt nicht gut ausgestattet, und es kommt immer wieder zu neuen Problemen, an die man überhaupt nicht gedacht hat“, fasst die Leiterin der Saatschule zusammen. Während ihr Kollege Ueter die Glasfaserkabel der Kilianschule lobt, berichtet Offermann von überlasteten Internetverbindungen.

Mit welchen Schwierigkeiten die heimischen Schulen in diesem Bereich zu kämpfen haben, lässt sich am Beispiel der mobilen Endgeräte eindrücklich zeigen. So verfügt die Saatschule insgesamt über lediglich 15 Tablets – für mehrere hundert Kinder. „Damit ist es uns im vergangenen Jahr gelungen, nach und nach jeden Schüler mindestens einmal damit arbeiten zu lassen“, berichtet Andrea Offermann. Alle Kinder hätten dabei auch den sogenannten NRW-Medienpass erworben, wie versiert einzelne aber tatsächlich mit digitalen Medien sind, hänge stark von Begabung und Interesse ab.

An der Kilianschule fiel die Wahl auf Laptops, als die Stadt Iserlohn die Bedarfslage der Schulen beziehungsweise von Eltern mit geringem Einkommen eruierte und entsprechende Bestellungen aufgab. „Das ist jetzt schon länger her, bekommen haben wir leider noch keine Geräte. Wir warten händeringend darauf“, sagt Peter Ueter, der gleichwohl Verständnis für krisenbedingte Lieferschwierigkeiten zeigt, die die Verwaltung nicht zu verantworten habe.

Auf der Softwareseite ist der Flickenteppich unterschiedlichster Lösungen mit der Plattform „Logineo“ einer einheitlichen Grundlage gewichen, auf die in NRW alle öffentlichen Schulen zurückgreifen können. Das digitale Angebot wird auf landeseigenen Servern bereitgestellt – wie sich diese unter dem Ansturm von Millionen von Schülern bewährt, müsse sich erst noch zeigen, merkt Peter Ueter an. Parallel und ergänzend zu „Logineo“ nutzen Lehrkräfte aber nach wie vor eine große Vielfalt unterschiedlicher Programme und Kanäle, um mit ihren Schülern in Kontakt zu bleiben.

„Das ist die größte Herausforderung, vor allem bei Haushalten, wo die technische Ausstattung nicht gut ist“, sagt Ueter. In beiden Grundschulen gilt: Eltern, die keinen Drucker zu Hause haben, können sich ausgedruckte Arbeitsblätter abholen. Eine von vielen pragmatischen Lösungen für ebenso viele Probleme, die sich im Alltag ergeben. Man dürfe auch nicht vergessen, betonen beide Schulleiter, dass Lehrkräfte diese Art zu unterrichten nicht gewohnt seien, und der eigene Lernbedarf, was die Bedienung von Geräten und Programmen angeht, sei hoch.

„Wir sind tolle Schauspieler geworden“, scherzt Offermann mit Blick auf die Lehrvideos, bei deren Produktion sich inzwischen eine gewisse Routine eingestellt habe. Sie ist stolz auf ihre Mitarbeiter: „Unsere technische Ausstattung mag alles andere als fortschrittlich sein, aber was sich die Kolleginnen und Kollegen im vergangenen Jahr durch persönliches Engagement angeeignet haben und wie sich übrigens auch die Schüler und Eltern durchbeißen, davor ziehe ich meinen Hut.“ Ins gleiche Horn stößt Peter Ueter, der gleichwohl vor den Folgen längerfristigen Distanzunterrichts warnt: „Den Lernstoff können wir so mehr oder minder in allen Fächern vermitteln – in Deutsch und Mathe ist das einfacher als in Sport oder Kunst. Aber das soziale Lernen und andere Dinge stehen hinten an.“ Eine Verlängerung der aktuellen Bestimmungen über den 31. Januar hinaus betrachten beide Schulleiter mit Sorge. Peter Ueter: „Das gilt besonders für Schüler, die Lehrer schon im Präsenzunterricht nur schwer erreichen. Ohne soziale Schäden in Kauf zu nehmen, können wir nicht ewig so weitermachen.“