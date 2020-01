Sternsinger folgen dem Stern und bringen den Segen

Die kleinen Finger werden vermutlich kalt werden in den hoffentlich nicht zu feuchten Handschuhen, es wird gelten, die Kreide trocken zu halten, damit sie nicht aufweicht, auch die Krone, damit sie nicht durchnässt – und doch werden sie wieder für jeden, der die Tür öffnet, ein freundliches Lächeln übrig haben und ein kurzes Lied singen: Es ist wahrlich kein angenehmes Wetter, bei dem sich am Samstag die Sternsinger im Pfarrheim St. Kilian auf den Weg machen, um Geld für arme Kinder im Libanon zu sammeln.

65 an der Zahl sind es, die in diesem Jahr dabei sind und sich hier am Morgen gegen 10 Uhr einfinden. Dazu kommen 30 Begleiter und Helfer, auch in Zeiten schwindender Bindung zur Kirche ein ordentliches Trüppchen. Sieben Gruppen waren bereits am Freitag losgezogen, 15 sind es dann am Samstag bei der ökumenischen Aktion von evangelischer Gemeinde Letmathe und katholischem Pastoralverbund.

„Der Regen hat den Kindern nichts ausgemacht“, lobt am Samstag Pfarrer Hubert Olbricht vom Pastoralverbund, der später mit seiner evangelischen Kollegin Birgitt Johanning den Aussendungsgottesdienst gestaltet. Lob gibt es auch für das Helfer-Team um Susanne Röding und Angelika Hundshagen, die quasi für ihn mitgedacht hätten, wie Olbricht lobt.

Nach der Umbau-Pause fand in diesem Jahr der Aussendungs-Gottesdienst wieder in der St. Kilian-Kirche statt, die einen gewohnt stimmungsvollen Schauplatz bot. „Der Stern ist Gottes Ruf an Euch, folgt diesem Stern“, erklärte Pfarrerin Birgitt Johanning, nachdem Hubert Olbricht Kinder, Eltern und Helfer begrüßt hatte. Nach der Messe zogen die Kinder dann durch Letmathe und Oestrich, um den Segen zu den Menschen zu bringen.

Sechs Gruppen bei nasskalter Witterung im Stübbeken

Am Sonntag machten sich auch im Stübbeken die Kinderkönige in sechs Gruppen auf den Weg. Foto: Privat

Zuvor hatten die Kinder das diesjährige Thema „Der Libanon und die Not der Kinder dort“ ab Anfang Dezember in der Friedenskirche vorbereitet. Als Besucher war diesmal unter anderem Pfarrer Emmanuel Boango aus dem Kongo dabei.

Am Sonntag machten sich dann 21 kleine und große Kinderkönige in sechs Gruppen trotz nasskalter Witterung im Stübbeken auf den Weg, um Kindern beim friedlichen Aufwachsen mit verschiedenen Kulturen im Libanon zu unterstützen. Nach einem von Pfarrer Hubert Olbricht gestalteten Gottesdienst in der Stübbeker St. Josefkirche besuchten die Sternsinger Haushalte im Stübbeken und wurden dort herzlich empfangen. Anschließend bedankte sich das Organisationsteam um Frank Menne und Kirsten Körner mit einem Imbiss und heißem Punsch bei allen Teilnehmern für ihren Einsatz. Die süßen Gaben wurden von den Kindern geteilt und für die Letmather Caritasche gespendet.

Die Sternsinger-Aktion wird am Sonntag in der Grüne und in Lasbeck fortgesetzt.