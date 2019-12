Stockmann: „Wir werden definitiv nicht aufgeben“

Die weihnachtliche Stimmung im Dorf Dröschede hat kurz vor den Feiertagen einen Dämpfer bekommen. In der Ratssitzung wurde nach einer hitzigen Debatte die Aufhebung des im Oktober beschlossenen Aufstellungsbeschlusses für die private Grünfläche im Ortskern abgelehnt. Der Weg für ein Bauvorhaben an dieser „grünen Lunge“ des Dorfes ist formell also frei.

Rückblick: bereits in seiner Sitzung im Oktober hatte im Rat den Aufstellungsbeschluss, eine Änderung im Bebauungsplan für Dröschede vorzunehmen, eine knappe Mehrheit gefunden – und damit seitens der Dröscheder einen Sturm der Empörung ausgelöst. Ein Plan des Architekturbüros Brill und Göcking sieht vor, dort eine zweigeschossige Seniorenwohnanlage zu errichten. Während die eine Seite, allen voran die CDU, darin eine nachhaltige Gestaltung des Quartiers sieht, befürchtet die Dorfgemeinschaft eine zunehmende Verkehrsbelastung und den Verlust des Dorfcharakters.

Appell: Als Ratsmitglieder die Interessen der Allgemeinheit vertreten

So zwiegespalten gestaltet sich auch die Debatte im Rat. Auf Antrag der SPD-Fraktion wurde über eine Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses diskutiert und abgestimmt. Ralf Langner (SPD) rief die kleineren Parteien dazu auf, für die Aufhebung abzustimmen. Harald Eufinger (Grüne) schloss sich diesem Appell an. Für ihn sei es legitim, dass der Eigentümer das Grundstück vermarkten wolle, aber: „Das öffentliche Interesse sollte immer vor dem Kapitalinteresse gehen.“ Auch Manuel Huff (Linke) betont, dass die Ratsmitglieder die Allgemeinheit vertreten und dringend geprüft werden solle, ob nicht auch ein anderes Gebiet für ein Seniorenheim in Frage käme.

„Als Rat sind wir in der Pflicht etwas für die Menschen vor Ort zu tun“, meint Ilona Höche (CDU). Die Senioren seien im Ort verwurzelt und würden dort Ärzte, Bäcker und Apotheker kennen. ähnlich wie in Sümmern oder Hennen sollen auch sie die Möglichkeit haben, in der Heimat zu bleiben. Professoren der Universität in Dortmund hätten außerdem berichtet, dass dies effektiv der Vereinsamung entgegen wirken könne. So unterschiedlich die Meinungen sind, so deutlich ist jedoch der Konsens, dass eine Seniorenwohnanlage in Dröschede sinnvoll sei. Bei der Entscheidung seien jedoch verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, etwa die Verkehrslage, Umsetzbarkeit etwaiger Pläne oder auch die Klimafreundlichkeit.

Zuletzt erhält auch Monika Stockmann noch einmal das Wort. Sie betont, dass das Grundstück keinerlei Kompromisse hinsichtlich der Bebauung zu lasse, es se schlicht zu klein. Sie richtet eine eindringliche Bitte an den Rat: „Helfen Sie uns, dieses Dorf, ganz speziell im Kern, zu erhalten.“ Die Entscheidung ist schließlich denkbar knapp:: 23 Gegenstimmen, 22 Ja-Stimmen und eine Enthaltung. Es bleibt also bei dem beschlossenen Aufstellungsbeschluss.

Abstimmungsergebnis trifft auf Unmut

Bei den Vertretern der Dröscheder Vereine, Anwohnern und auch der Ortssprecherin selbst ist die Stimmung nach der Abstimmung geladen. „Das ist einfach nur enttäuschend, das ist eine klare Stimme gegen die Bürger“, macht ein Anwohner seinem Unmut Luft. Ralf Langner aber versucht die Situation zu beruhigen: „Es gibt noch viele Stolperfallen, lassen sie uns nicht aufgeben.“

Diese Meinung teilt auch Ortssprecherin Monika Stockmann. Neben Empörung und Unverständnis macht sich in ihren Worten aber auch Kampfgeist breit: „Politiker sollten sich sachkundig machen und im Sinne der Bürger entscheiden. Das ist hier nicht passiert“, meint sie. Vor allem Ilona Höche macht sie Vorwürfe: Immer wieder hätten die Dröscheder das Gespräch mit der Ratsfrau gesucht, aber diese sei nicht zum Austausch bereit gewesen. „Sie sollte auf die hören, die schon lange in Dröschede wohnen und sich auskennen“, meint Monika Stockmann. Für die engagierten Anwohner und ihre Dorfsprecherin ist klar: das letzte Wort in Sachen Bebauung des Ortskerns ist noch nicht gesprochen. Der Tenor ist deutlich: „Wir werden definitiv nicht aufgeben.“

Die CDU weist unterdessen darauf hin, dass gefasste Beschluss lediglich eine eine Änderung des Bebauungsplans vorsehe. Die aktuellen Pläne der Architekten könnten so nicht umgesetzt werden, der nun folgende Planungsprozess müsse nun die Möglichkeiten konkretisieren – eine umfassende Bürgerbeteiligung sei vorgesehen. Auch die Kritik an Ilona Höche weist die CDU zurück: „Die Versuche Frau Höche zu diskreditieren sind ein absoluter inakzeptabler Vorgang.“