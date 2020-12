Strenge Regeln für den Jahreswechsel in Letmathe

Letmathe Auch wenn es keine Feuerwerks-Verbotszonen in Letmathe gibt, bitten Behörden und Mediziner, sich an die bestehenden Auflagen zu halten.

Der heutige Jahreswechsel könnte auch an der Lenne einer der ruhigsten werden, den die Letmather jemals erlebt haben. Da sich Bund und Länder mit Blick auf die Corona-Situation auf ein Verkaufsverbot von Feuerwerkartikeln geeinigt haben, steht zum Abbrennen nur zur Verfügung, was vom Vorjahr übrig geblieben ist - oder illegal beschafft wurde. Die Rechtslage sieht kein generelles Zündverbot vor, untersagt sind Feuerwerke als öffentliche Veranstaltung und das Böllern und Abfeuern von Raketen auf publikumsträchtigen öffentlichen Plätzen, die von der örtlichen Verwaltung festzulegen sind.

Die Stadt Iserlohn hat lediglich Bereiche am Danzturm und am Seilersee dazu auserkoren und hat angekündigt, dort streng zu kontrollieren. In Letmathe gibt es damit prinzipiell keine Feuerwerks-Verbotszonen, allerdings gilt für Treffen im öffentlichen Raum und überall, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, die Begrenzung auf maximal fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten. Darüber hinaus ist der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum durchweg untersagt. Verwaltung, Polizei, Feuerwehr und Ärzteschaft appellieren inständig an die Bevölkerung, diese Regeln einzuhalten.