Oestrich. Zahlreiche Angebote hat das Familienzentrum David-Kindergarten an der Kirchstraße.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Themennachmittage im Oestricher Familienzentrum

So beginnt am Donnerstag, 13. Februar, um 15 Uhr ein (Groß-)Eltern-Themennachmittag rund um das Thema „Wir haben Dich trotzdem beide lieb . . . Wenn Eltern sich trennen“ mit Pfarrerin Isabelle Niehaus. Am Mittwoch, 11. März, ab 14.30 Uhr geht es dann um „Tablet, Tonie und TV: Kinder gut in die Medienwelt begleiten“. Referentin ist Diplom-Psychologin Brigitte Laage. Um Anmeldungen unter 02374/12129 bei Claudia Schmitz-Andresen oder direkt in der Einrichtung wird gebeten.