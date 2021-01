Tote Hundewelpen bei Letmathe - Veterinäramt prüft Leichen

An diesen Rastplatz haben Unbekannte die Leichen der beiden Labradorwelpen entsorgt. Ob die Tiere an der Autobahn bei Oestrich nur abgeladen oder dort auch getötet wurden, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Oestrich Im Fall der getöteten Welpen am Rastplatz Leckerhorst bei Oestrich ermittelt die Kriminalpolizei. Die Kadaver werden untersucht.

Der grausige Fund hat unter Tierfreunden in der Region für Entsetzen und in der Internetgemeinde für einen größeren Aufruhr gesorgt: Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Hagen entdeckte am vergangenen Freitag die Leichen von zwei Labradorwelpen, die offenbar kurz nach der Geburt getötet und am Parkplatz "Leckerhorst" bei Iserlohn-Oestrich abgelegt worden waren.

Die Kadaver waren aufgeschlitzt, bei einem fehlten die Innereien. Im Netz kursieren inzwischen verschiedene Theorien, unter anderem, dass die neu geborenen Hunde bei lebendigem Leib ausgenommen worden seien oder die Welpen von Drogenschmugglern missbraucht worden sein könnten, um die illegale Ware im Fall einer Kontrolle zu verstecken.

Die Plausibilität solcher Thesen erscheint fraglich, die Kriminalpolizei hat aber in jedem Fall Ermittlungen aufgenommen. Die toten Hunde werden derzeit im Veterinäramt Arnsberg untersucht, Ergebnisse könnten am Donnerstag vorliegen. Die Polizei im Märkischen Kreis bittet derweil um Hinweise: Wer hat im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Wache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.