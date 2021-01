Trotz Pandemie sind die meisten der Aktion treu geblieben

Letmathe Die Sternsinger haben in Letmathe coronabedingt neue Pfade beschritten. Auch ohne Gesang haben viele Menschen gespendet.

Aufatmen ist angesagt bei Hubert Olbricht und seinem Sternsinger-Organisationsteam. Obwohl Weihnachten vorbei ist und Ostern noch lange nicht vor der Tür steht, verkündet der katholische Pfarrer aus Oestrich eine frohe Botschaft: Die christliche Hilfsaktion von Kindern für Kinder hat auch in diesem Januar viele Menschen in den Letmather Ortsteilen dazu bewegt, Geld zu spenden.

Das vorläufige Ergebnis lautet: Insgesamt 11.400 Euro und 67 Cent. Davon stammen 6773 Euro und 98 Cent aus Letmathe, Oestrich und Stübbeken, die übrigen 4626 Euro und 69 Cent aus der Grüne und Lasbeck. Vorläufig, weil noch mindestens bis Ende Januar weitere Spenden angenommen werden. Die Zählung kurz nach dem Rundgang der Sternsinger war in der Vergangenheit stets ein guter Indikator für den Erfolg der Aktion, denn der allergrößte Teil der Spenden kommt traditionell direkt an der Haustür zusammen. 2020 stand bei der ersten Zählung eine Rekordsumme von mehr als 15.000 Euro zu Buche.

In diesem Jahr könnten sich die wohltätigen Gaben über einen größeren Zeitraum verteilen. Im jedem Fall aber betont Pfarrer Hubert Olbricht schon jetzt: „Das ist ein tolles Ergebnis, mit dem wir nicht gerechnet haben. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass wir nur die Hälfte zusammen bekommen.“ Mitten in der Corona-Krise hätten sicherlich viele Menschen so viele eigene, auch finanzielle Sorgen, dass die Spendenbereitschaft massiv gesunken sein müsse, so die Befürchtung.

Dass sich diese nicht erfüllt hat, schreibt das ökumenisch besetzte Sternsinger-Team nicht unwesentlich einer Entscheidung im vergangenen Herbst zu. Davon berichtet Susanne Röding, die sich seit etwa zehn Jahren in der Gruppe engagiert: „Wir hatten uns zum Glück relativ frühzeitig dazu entschlossen, die Sache in diesem Jahr anders anzugehen. Ich weiß von Gemeinden, wo die Entscheidung später gefallen ist und es dann ein ziemliches Chaos gab.“ Mitten im Lockdown war nämlich nicht daran zu denken, die Aktion wie gewohnt ablaufen zu lassen – vom großen, von der Evangelischen Gemeinde organisierten Kennenlerntreffen in der Friedenskirche bis zum singenden Umherziehen von Haustür zu Haustür in kleinen Gruppen, verkleidet als Weise aus dem Morgenland.

Stattdessen hat das Sternsinger-Team zur selben Maßnahme gegriffen wie viele Arbeitgeber: Heimarbeit. „Wir haben mehr als zweitausend Briefe gepackt und zugestellt. Alle persönlich, mit der Hilfe der Kinder, es wurde nichts mit der Post geschickt“, berichtet Susanne Röding. Durch die Sendung frei Haus haben die Teilnehmer der Aktion die heiß begehrten Segensaufkleber für die Eingangstür erhalten, außerdem lag jedem Umschlag ein Anschreiben mit Informationen über die diesjährige Hilfsaktion, ein Auszug aus dem Evangelium, der Wahlspruch der jeweiligen Gemeinde und ein Stern aus Betlehem bei. Pfarrer Olbricht hat alle Briefe, der katholischen Tradition folgend, vor dem Verteilen gesegnet.

Die Fertigung der Sterne erfolgte nach Maß in heimischen Kindergärten und Schulen, berichtet Susanne Röding: „Die Kinder waren trotz Corona so fleißig, dass sogar noch welche übrig sind. Auch ein paar Erwachsene haben gebastelt und uns die Sterne anonym zukommen lassen, das hat uns sehr gefreut. Wir haben daher noch weitere Briefe gepackt, die man sich in den Kirchen abholen kann – solange der Vorrat reicht.“ Dort stehen nach den Gottesdiensten Dosen für Barspenden bereit, Überweisungen nehmen die Kirchengemeinden St. Kilian (DE29 4455 0045 0018 0089 61) und Herz Jesu (DE06 4455 0045 0003 1264 71) entgegen mit dem Verwendungszweck „Sternsingeraktion 2021“. Empfänger der Spenden sind jährlich neu ausgewählte karitative Projekte für Kinder. Der Schwerpunkt liegt diesmal auf der Ukraine: Viele Kinder in dem von Krieg und Krisen gebeutelten Staat in Osteuropa verbringen die meiste Zeit ohne ihre Eltern, weil diese Arbeit in anderen europäischen Ländern suchen.

Übrigens ist doch immerhin eine kleine Sternsinger-Abteilung, nicht nur bei den Gottesdiensten vom 6. bis 10. Januar, sondern auch draußen im Einsatz gewesen, berichtet Susanne Röding: „Am Freitag sind wir mit ein paar Kindern zu den drei Seniorenheimen gegangen und haben mit einer Lautsprecheranlage vor den Fenstern gesungen und den Segen verteilt.“