Über 600 Bäumchen stehen schon

Auch Jana Finke von „Fridays for Future“ unterstützte die Klimaschutz-Aktion der „Iserlohner“, der Waldschule und des Berufskollegs.

Letmathe. Die Klimaschutz-Aktion der Wählergemeinschaft „Die Iserlohner“ am Erbsenbach ist am Donnerstag angelaufen.

Vielleicht auch der Motorbohrer, auf jeden Fall aber die insgesamt mehr als 30 fleißigen Helfer machten es möglich: Fast zwei Drittel der 1000 Esskastanien, Rot-eichen und Rotbuchen konnten bereits am Donnerstagvormittag bei der Klimaschutz-Aktion der Wählergemeinschaft „Die Iserlohner“ am Erbsenbach eingepflanzt werden.

Die übrigen zwei- bis dreijährigen Setzlinge folgen am Freitag auf dem knapp einen Hektar großen Privatgelände zwischen der Kleingartenanlage Piepers Kopf und der Stadtgrenze zu Hohenlimburg, auf dem durch Trockenheit, Borkenkäfer und Stürme kein Baum mehr stand. „Wir hätten die auch auf einem städtischen Grundstück gepflanzt, aber die Stadt sah sich jetzt nicht in der Lage, uns dafür eines zur Verfügung zu stellen“, berichtete der „Iserlohner“-Bürgermeisterkandidat Michael Joithe. Da aber die Setzlinge bereits gekauft worden waren und in den Boden mussten, griff man gerne auf das Angebot des privaten Waldbesitzers zurück.

Der Kontakt war über die Waldschule MK entstanden, die die Aktion am Donnerstag nicht nur mit zwei „Bufdis“ und einem Praktikanten unterstützte, sondern auch ihren Nachbarn, die Abteilung Garten- und Landschaftsbau des Berufskollegs, mit ins Boot geholt hatte. Die 20 angehenden Gärtner der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau aus der Mittelstufen-Klasse GÄ2b halfen gestern, heute greifen ihre Mitschüler aus der „c“ zu Baumschere, Maßband, Bohrer, Schaufel und Wildschutzspirale. „Für unsere Schüler, die ja das Arbeiten im Freien aus ihren Ausbildungsbetrieben kennen und mögen, ist das eine willkommene Abwechslung in der Blockunterrichtswoche“, berichtete Lehrer Ron Skoluda. „Und schön ist, dass durch die gemeinschaftliche Praxisarbeit etwas Bleibendes entsteht“, ergänzte sein Kollege Andreas Rinsche.

Von den Käufern der etwa 1000 Baumzertifikate, mit denen „Die Iserlohner“ die Aktion finanzierten, nahm am Donnerstag keiner teil. Es solle aber noch eine weitere der künftig regelmäßigen Pflanzaktionen jetzt im März/April sowie im Herbst und zuvor auch noch eine Nachpflegeaktion im Sommer geben.