Waffeln schlemmen für den guten Zweck

Letmathe. Die Letmather DAHW-Aktionsgruppe verkauft auch ohne Kilianskirmes am Sonntag wieder Waffeln.

Da in diesem Jahr die Kilianskirmes nicht stattfinden kann, bietet die Letmather DAHW-Aktionsgruppe am Sonntag, 19. Juli, zwischen der Pfarrkirche St. Kilian und dem Pfarrbüro Waffeln an. Die Waffeln sind zur Mitnahme gedacht – also Waffel „to go“. Gestartet wird die Backaktion nach der Messe um 12 Uhr. Es wird auch ein Waffellieferdienst im Bereich Letmathe, insbesondere für ältere Menschen, eingerichtet. Um besser planen zu können, bitten die Organisatoren um Vorbestellungen. Die Waffeln kosten bei Selbstabholung 1,20 Euro pro Stück und bei Lieferung 1,50 Euro pro Stück. Bestellzettel für Waffelbestellungen finden Interessierte in den Schriftenständen. Diese können im Pfarrbüro St. Kilian (02374/2283) und bei Sabine Schlücking (02374/14217, E-Mail: s.schluecking@gmx.de) abgegeben werden. Auch in diesem Jahr wird es den traditionellen Luftballonverkauf geben. Wie in den vergangenen Jahren kommen die Erlöse der Deutschen Le­pra- und Tuberkulosehilfe zugute.