Walkingangebote bei „Sport im Park“

Letmathe. Kostenlos, umsonst und draußen

Sport im Park bewegt Iserlohn - zwischen dem 13. Juli und 7. August! Walking und Nordic-Walking gehören zu den beliebtesten Sportarten an der frischen Luft. Gemeinsam in einer Gruppe mit Gleichgesinnten macht es besonders viel Spaß. Jetzt Bewegungsmangel vorbeugen und in ein „bewegtes Leben“ starten. Mitzubringen sind, sofern vorhanden, eigene Stöcke. Es besteht auch die Möglichkeit, sich Stöcke vor Ort auszuleihen. Walking: 13. und 20. Juli/Nordic Walking: 16. und 23. Juli. Kostenlos, umsonst und draußen finden in diesem Sommer wieder zahlreiche unterschiedliche Sportkurse im Volksgarten in Letmathe statt. Jeder kann mitmachen, der Lust auf Bewegung in der Gruppe und an der frischen Luft hat – natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Bestimmungen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber eine Registrierung vor Ort. Weitere Informationen und aktuelle Programmhinweise und gegebenenfalls -änderungen gibt es unter www.ksb-mk.de.