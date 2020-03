Warum ein Provisorium in Dröschede seit 56 Jahren existiert

Wenn die Corona-Pandemie überstanden ist und das gesellschaftliche Leben in den Iserlohner Stadtteilen wieder seinen Lauf nimmt, dann wird dieses Leben einen Ort brauchen, an dem es sich entfalten kann. In Dröschede beginnt damit das nächste Kapitel der Saga, die vom Ringen des Dorfes um einen solchen Ort berichtet – seit Jahrzehnten. Denn mit dem Pavillon Rauhe Hardt, seit der Schließung von Haus Potthoff im November 2017 einer der letzten verbliebenen Veranstaltungsorte und derzeit Hauptquartier von fünf Vereinen, geht es zu Ende.

Pavillon hatte eigentlich schon im Jahr 1972 ausgedient

„Die Stadt hat einen Abriss und Neubau in Aussicht gestellt“, hatte Dorfsprecherin Monika Stockmann auf der vergangenen Sitzung des Fördervereins Dröschede verkündet. Eigentlich hätte die Baracke aus dem Jahr 1963, die im Mai 57 Jahre alt wird, den Ruhestand längst verdient. Dass der Holzbau noch existiert, beruht auf einer langen und für manche Dröscheder teilweise schmerzhaften Geschichte. Ursprünglich wurden auf dem Grundstück einmal Schüler unterrichtet – in einem Ziegelbau aus dem Jahr 1883, der zumindest den Kindern, die nicht zu Hause oder in der Fabrik arbeiten mussten, Obdach bieten sollte.

Zu den regelmäßigen Nutznießern des Pavillons zählt der Dröscheder Schachverein, hier bei einem Trainingsabend. Foto: Alexander Barth / IKZ

Als im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts die ebenfalls wachsenden Ortsteile Untergrüne und Gerlingsen eigene Schulen eröffnen, geht die Zahl der externen Schüler in Dröschede zurück, so dass die verbliebenen Schüler aller Stufen in einer Klasse unterrichtet werden. 1930 werden die vier oberen Jahrgänge zunächst als Not- und später als dauerhafte Maßnahme in die Untergrüne umgeschult. Unter anderem durch Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten steigt die Bevölkerung in der Nachkriegszeit sprunghaft an. Als „Übergangslösung“ entsteht 1963 der von einer niederländischen Firma aus Fertigbauteilen errichtete Pavillon an der Rauhe Hardt mit zwei Klassenräumen. 1967 wird das kleinere Toilettengebäude ergänzt, der Altbau wenig später abgerissen. 1972 ist die neue Martin-Luther-Schule (seit 2003 Saatschule) fertig, fortan fahren die Dröscheder Kinder mit dem Bus dorthin und der Pavillon steht leer.

Trotz 100.000 Euro Spendenkeine Mehrzweckhalle im Dorf

Die Volkshochschule Iserlohn entdeckt das Gebäude für sich und bietet hier über viele Jahre Kurse an. „Vereine durften die Räume gelegentlich für Vorstandssitzungen nutzen, aber nur als Gäste“, erinnert sich Hannelore Fleischer, die heute die Instandhaltung des Pavillons koordiniert. Was sich die Dröscheder wünschen, ist eine eigene Mehrzweckhalle, deren Errichtung das satzungsgemäße Ziel eines Fördervereins ist, der sich im Dezember 1987 gründet. Ein breites Bündnis der Vereine im Dorf kämpft für diese Idee und sammelt Spenden im großen Maßstab – 100.000 Euro kommen bis 1998 zusammen, trotzdem ist dem Projekt kein Erfolg beschieden.

Die benachbarte kleinere Baracke ist nur unwesentlich jünger und beherbergt unter anderem eine WC-Anlage. Foto: Alexander Barth / IKZ

Erst nach zähen Verhandlungen mit der Stadt und dem TV Eiche Grüne, ansässig in der baufälligen Turnhalle Im Hütten, fällt 1999 die Entscheidung, diese ersatzhalber zu renovieren. Als die Halle 2004 nach diversen Verzögerungen eingeweiht wird – die Sanierung verschlingt insgesamt rund 700.000 Euro – erleben die Dröscheder Vereine einen Schock: Die Sportförderung des Landes NRW, das erhebliche Mittel zugeschossen hat, untersagt bei der Nutzung offene Feste und Kleintierausstellungen. „Das war eine Ohrfeige, vor allem für die Kaninchen- und Taubenzüchter“, erinnert sich Hannelore Fleischer.

Im selben Jahr handelt sie mit der Stadt aus, dass der frühere Förderverein für die Mehrzweckhalle, der sich 2005 als Förderverein für Dröschede neu aufstellt, den Pavillon erhalten und weiter nutzen darf. „Um ein Haar wäre der abgerissen worden, das war ein harter Kampf“, erinnert sich die heutige Schatzmeisterin. Für notdürftige Reparaturen und kleine Verbesserungen konnte der Verein auf ein Restguthaben zurückgreifen. Die Anstrengungen haben sich gelohnt, ist sie überzeugt: „Obwohl wir zu Anfang ja noch Haus Potthoff und das Gemeindehaus hatten, spielten sich drei Viertel des Dorflebens im Pavillon ab.“

Aufführungen und Konzertenach Dröschede zurückholen

Die Instandsetzung wird indes jährlich aufwendiger. Der frühere Dorfsprecher Kai-Uwe Herget warnte schon beim Neujahrsempfang 2019 der Dröscheder Ortsgemeinschaft, der Pavillon sei nicht länger zu erhalten. Die Vereine, betont Monika Stockmann, sollten sich jetzt Gedanken machen, um der Verwaltung für die Planungen eines Nachfolgebaus frühzeitig einen Bedarfskatalog vorlegen zu können. „Schön wäre es, wenn dann wieder Veranstaltungen wie Theaterstücke und Konzerte des Schlagerclubs hier im Dorf stattfinden könnten“, nennt sie ein Beispiel.

Angesichts der Schließung von haus Potthoff, hoffnungsloser Überlastung der Mehrzweckhalle Im Hütten und des generellen Notstands, was geeignete Räumlichkeiten in Iserlohn angeht, muss sich ein Teil der Dröscheder Vereine mit Ausweichlösungen zufrieden geben. Der Traum von 1987 wird sich wohl nicht mehr erfüllen – aber die Hoffnung stirbt zuletzt.