Letmathe. Die „Kleine Letmather Runde“ hat bei Frank Haase eine Stadtsäule als Wegweiser am R-Cafè in Auftrag gegeben und offiziell an die Stadt übergeben

Es war zwar stockdunkel und regnete in Strömen, Frank Haase als Letmather Junge konnte sich aber dennoch noch sehr gut daran erinnern, wie es früher im Bereich der heutigen Stadtspange West am R-Café aussah – nicht gut, war sein Fazit. Um so glücklicher ist er darüber, wie sich Letmathe an der Lenne gemacht hat, natürlich auch darüber, dass er es nun ist, der dem Ganzen mit der Stadtsäule – einem symbolträchtigen Kunstwerk aus seinem Atelier – das I-Tüpfelchen aufsetzt.

Dr. Sigurd Pütter und Ulrich Thiele unterstützen

Frank Haase ist als Künstler kein Unbekannter im heimischen Raum. Auch das Mahnmal „Scherben“ in Hemer und die Friedensstele im Park von Haus Letmathe stammen von ihm. Nun hatte nach einem ersten Entwurf im Jahr 2017 auch den Auftrag von der „Kleinen Letmather Runde“ bekommen, diese neue Stadtsäule als Wegweiser am Parkplatz der fertig gestellten Stadtspange zu gestalten. Die „Kleine Letmather Runde“ hatte auch für die Finanzierung über die Sponsoren Dr. Sigurd Pütter und Ulrich Thiele gesorgt, am Montag hat Franz-Josef Schlotmann als Sprecher der Runde das Kunstwerk offiziell an die Stadt Iserlohn in Person des stellvertretenden Bürgermeisters Michael Scheffler übergeben.

„Kunst bereichert unser Leben“, unterstrich Scheffler die Bedeutung der Kunst im öffentlichen Raum. Sie biete andere Blickpunkte, die ansprechen, fesseln und Fragen aufwerfen können.

Luftschiff und Lokomotive

Scheffler freute sich, dass mit Frank Haase ein so erfahrener und versierter Künstler gefunden wurde, der dem Stadtteil nun eine neue Attraktion geschenkt habe. Und er wünschte den Letmathern viele „anregende und wegweisende Begegnungen“.

Die wird es sicherlich geben, denn Haase hat in seiner Metall-Skulptur nicht mit Bezügen zur Umgebung und auch zur Geschichte Letmathes gespart. Über einem stilisierten Globus weist zunächst eine fliegende Ente in Richtung Haus Letmathe und ein schwimmender Fisch hinüber zur Lenne. Drüber folgt in dem viergeteilten Aufbau der eigentliche Wegweiser – beleuchtete Bilder von Haus Letmathe, dem Kiliansdom, der evangelischen Friedenskirche, dem alten Rathaus und Pater und Nonne. Darüber folgt noch ein Windspiel, das mit zwei Motiven an die Historie des Letmather Verkehrs erinnern: Zum einen eine Lokomotive, die für die Eröffnung der Bahnstrecke steht, zum anderen ein Luftschiff von August von Parseval, einem Konkurrenten von Zeppelin, das 1912 in Letmathe gelandet ist und rund 6000 Menschen anzog.