Wenn in Letmathe der „First Responder“ kommt

In Städten des Südkreises wie Halver oder Kierspe heißen sie „Helfer vor Ort“, in Letmathe haben sie den Namen „First Responder“. Es handelt sich um für medizinische Rettungseinsätze gut ausgebildete Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die in Notfallsituationen die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungswagens und des Notarztes überbrücken sollen. Die „First-Responder-Einheit“ für Letmathe ist neu – und eine Reaktion auf die Veränderungen, die die Schließung des Marienhospitals im vergangenen Jahr und der neue Rettungsdienstbedarfsplan mit sich bringen.

Rettungswagen mit Fokus auf Letmathe steht bereit

Als das Marienhospital noch existierte, war dort ein Notarzteinsatzfahrzeug stationiert. Den Fahrer stellte zunächst das Krankenhaus, ab Anfang 2019 die Feuerwehr. Für den Notarzt sorgte stets die Klinik. Jeweils zwischen 8 und 20 Uhr war das Duo einsatzbereit. Doch das ist mittlerweile Geschichte.

Die Reaktion der Iserlohner Feuerwehr auf die veränderten Verhältnisse erinnert an deutlich ältere Zeiten, in denen noch ein eigener Rettungswagen für den Letmather Bereich am Lennedamm stationiert war. Jetzt steht dort wochentags von 8 bis 18 Uhr wieder ein Rettungswagen mit Fokus auf den Stadtteil einsatzbereit.

Die Schließung des Marienhospitals ist nur ein Grund für die Veränderung. „Wir haben parallel dazu mit dem neuen Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises die Auflage bekommen, ab dem 1. Januar 2020 grundsätzlich einen Rettungswagen im Stadtteil Letmathe zu stationieren“, berichtet Jörg Döring, Leiter der Iserloher Feuerwehr. Doch so schnell sei der Auftrag nicht umzusetzen gewesen. Zusätzliches Personal und der Neubau einer Rettungswache bräuchten zwei bis drei Jahre Vorlauf, schätzt er, und auch ein Fahrzeug sei nicht spontan zu beschaffen. „Damit ergibt sich mit dem Ausfall des Notarztfahrzeuges am Marienhospital die Notwendigkeit, dass wir den Bürgern in Letmathe schnellstmöglich Hilfe zukommen lassen“, sagt Döring.

Nachts fallen Fahrzeiten deutlich geringer aus

Inzwischen ist deshalb am Gerätehaus der Löschgruppen Letmathe und Stübbeken am Lennedamm wochentags zwischen 8 und 18 Uhr ein Rettungswagen (RTW) stationiert, weil tagsüber eine andere Verkehrssituation als nachts und am Wochenende herrscht. Dann ist im gesamten Stadtgebiet – entsprechend den Vorgaben – ein Fahrzeug weniger einsatzbereit, die Einsätze werden dann komplett von der Wache an der Dortmunder Straße übernommen. Darin sieht Döring kein Problem, weil die Fahrzeiten über die leere Autobahn und die Schwerter Straße relativ gering ausfielen. Um trotzdem das „therapiefreie Intervall“ für die Bürger kurz zu halten, kommen für den Letmather Bereich nun die medizinisch ausgebildeten Feuerwehrleute als „First Responder“ ins Spiel: Die Leitstelle informiert dann in lebensbedrohlichen Fällen zeitgleich mit dem Rettungswagen die in Letmathe ansässigen Freiwilligen Feuerwehrleute, die dann mit rettungsmedizinischer Ausrüstung zum Einsatzort fahren. Sie können beispielsweise bei einer Reanimation wertvolle Zeit überbrücken, bis ein Rettungswagen aus Iserlohn eintrifft. Wie sonst bei Bränden üblich, versetzen sich die Feuerwehrleute aus ihrer beruflichen oder privaten Beschäftigung in den Einsatz, befinden sich also für den Rettungsdienst in Bereitschaft. Der Neubau einer Rettungs- und Feuerwache für Letmathe, von der aus dann auch Rettungseinsätze gefahren werden könnten, befindet sich derzeit in der politischen Diskussion. Bis zu einer damit einhergehenden Veränderung dürfte das neue Verfahren angewendet werden.

Früher feste Bezirke für Rettungsfahrzeuge

Zu der Zeit, als ehedem am Lennedamm ein fester Rettungswagen stationiert war, habe es noch feste Bezirke für die einzelnen Fahrzeuge gegeben, schildert Jörg Döring die Verhältnisse vor Erfindung der Satellitennavigation. Inzwischen habe jedes Fahrzeug „ein dynamisches Einzugsgebiet“, sagt Döring. Ein GPS-gesteuertes System sorge heute dafür, dass der RTW mit dem kürzesten Anfahrtsweg zur Einsatzstelle beordert werde.