Werbegemeinschaft erwartet ein gutes Jahr für Letmathe

„Ohne Verbindung gibt es keine Zukunft“ – diese Worte hat Rainer Großberndt, 2. Vorsitzender der Werbegemeinschaft, programmatisch über seine Begrüßungsrede auf dem Neujahrsempfang im Saalbau gestellt. Damit spielte er auf den entscheidenden Lückenschluss der Lenneroute nach Hohenlimburg und zum Hengsteysee an. Die Vision, das zeigte ein Film, der in Schleife auf der großen Leinwand lief, ist klar. Der Weg dorthin muss allerdings noch geebnet werden.

Neujahrsempfang der Werbegemeinschaft Letmathe 1 / 113 Neujahrsempfang der Werbegemeinschaft Letmathe Beim Neujahrsempfang im Saalbau haben Vertreter von Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Bürgerschaft das Jahr 2020 feierlich eingeläutet. Foto: Dennis Echtermann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Rainer Großberndt lobte Letmathe gewohnt leidenschaftlich. Drei verkaufsoffene Sonntage, viele tausend Besucher vor allem beim Brückenfest und auf der Kilianskirmes und die beiden ersten Plätze beim Schaufensterwettbewerb sprächen für sich: „Mehr Werbung brauchen wir für unsere Stadt eigentlich gar nicht machen.“ Auch wenn das Ende des Marienhospitals die Bürger nicht locker lasse, sollten diese den Blick nach vorn richten.

In diesem Sinne bat er ein Quartett aus Investoren auf die Bühne, darunter drei Bekannte: Rolf Rademacher, der an der Hagener Straße 61 (früher Eiscafé Panciera/IKZ-Zweigstelle) baut; Walter Molitor, der an der Straße Zum Volksgarten 2 baut und bald an Friedensstraße und Marienstraße anfangen will sowie Philipp Holas, der An Pater und Nonne 28 (früher Steakhaus „Zur Lenne“) eine Wohnanlage für Intensivpflege schaffen will.

Als Überraschung präsentierte die Werbegemeinschaft außerdem Juan Carlos Alonso Lopez, der gerade den Altbau an der Schwerter Straße 4 renoviert (Haus Schmale-Hanning, neben dem Saalbau). Dort, erklärte der Junior der Familie auf der Bühne, solle wieder eine Gastwirtschaft entstehen: ein mediterranes Restaurant mit dem Titel „Zum Brunnen“, denn im Keller werde historische Brunnenanlage wieder hergerichtet.

Verpflichtung, Standort für Gesundheit zu erhalten

Im Namen der Stadt Iserlohn richtete Thorsten Schick das Wort an die Besucher im gut gefüllten Saalbau und dankte den Letmathern zunächst für ihr Engagement um den Erhalt des Marienhospitals. „Es ist die Verpflichtung der Politik, dort zumindest einen Standort für Gesundheit zu erhalten“, erklärte der Vizebürgermeister. Auch die Beiträge der Letmather zum Stadtentwicklungsprojekt „2040“ hob er anerkennend hervor.

Schick berichtete, dass die Verwaltung mit Planung und Bau einer neuen Rettungswache beauftragt sei und mit der Suche nach einem Namen für die Stadtspange West beginne, ähnlich wie bei der Stadtspange Ost, dem heutigen Letnetti-Platz. Außerdem habe das Bahnhofsmanagement Hagen ihm gegenüber zugesagt, dass die Aufzüge am Bahnhof im März fertig werden. „In diesem Jahr“, bekräftigte er und reagierte damit auf einen provozierenden Zwischenruf.

Ein kurzer Austausch, der tief blicken lässt in die Seele der Letmather, die 2019 einiges erdulden mussten. Dass im Zuge der ungeklärten „Abfindungs-Affäre“ zum vielleicht ersten Mal in der Geschichte der Werbegemeinschaft nicht der Bürgermeister selbst den Neujahrsempfang besuchte, prägte die Stimmung ebenso wie die Sorge, dass Letmathe wegen Millionenprojekten wie dem Schillerplatz hintenüberfällt. Thorsten Schick hielt dagegen: „Letmathe wird im Rathaus wertgeschätzt.“