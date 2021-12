10.000 Euro für den Mendener Verein „Technik begeistert“

Menden/Neustrelitz. Der Mendener Verein „Technik Begeistert“ wird von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt mit einem Förderpreis ausgezeichnet.

Der Mendener Verein „Technik Begeistert“ ist einer der Preisträger der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Mit dem Förderpreis „EngagementGewinner“ werden inklusive, innovative und beispielgebende Konzepte der Nachwuchsgewinnung für das Ehrenamt ausgezeichnet, heißt es in einem Schreiben der Stiftung.

Vier regionale Jurys wählten aus 357 Einsendungen 40 Gewinner aus. Die Preisträger wurden am Samstag im Rahmen einer digitalen Veranstaltung bekannt gegeben. Alle Preisträger erhalten je 10.000 Euro.

Non-Profit-Franchisemodell entwickelt

Darum geht es in dem Verein: Wie baue und programmiere ich einen Roboter? Und das im Team? Diese besondere Erfahrung können Kinder und Jugendliche auf den Roboterwettbewerben des Vereins „Technik begeistert“ sammeln. Damit die Wettbewerbe wie die „World Robot Olympiad“ bundesweit stattfinden können, hat der Verein ein Non-Profit-Franchisemodell entwickelt.

Verein braucht Aktive am jeweiligen Veranstaltungsort und in der Zentrale

Aktive braucht der Verein somit am jeweiligen Veranstaltungsort, aber auch in der Zentrale. „Komm‘ doch einfach mal vorbei“ – so wie örtliche Sportvereine oder die Lokalpolitik kann das Roboter-Team kaum um Mitglieder werben. „Es ist eine Herausforderung, überhaupt sichtbar zu machen, wie Engagement bei uns aussehen kann“, sagt Organisator Markus Fleige.

Seit Anfang 2021 arbeitet der Verein mit einem Engagement-Portal auf seiner Webseite. Wer neugierig ist, kann sich registrieren und für eine Aufgabe melden. Im Gespräch klären der Verein und die Interessierten, ob es passt und wann die konkrete Umsetzung starten kann. ,Über das Portal können wir besser all die Aufgaben präsentieren, die im Hintergrund passieren oder bei denen nicht sofort erkennbar ist, dass Unterstützung gebraucht wird’, sagt Fleige.

Wichtig sei, die Aufgaben so zuzuschneiden, dass Ehrenamtliche ihr Tun als sinnvoll und im positiven Sinne herausfordernd empfinden.

